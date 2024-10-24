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Майкл Дуглас вперше за тривалий час показався з 45-річним сином від колишньої дружини

Майкл Дуглас вперше за тривалий час показався з 45-річним сином від колишньої дружини

Майкл Дуглас з синами / Фото: Getty Images

Артист разом із синами відвідав світський захід.

Американський актор Майкл Дуглас вперше за тривалий час показав свого старшого сина Камерона від колишньої дружини Діандри Лукер.

Спадкоємця артиста Ділана від акторки Кетрін Зети-Джонс можна часто помітити з батьком. А от первісток актора рідко з'являється в його компанії. Та цього разу Майкл Дуглас разом з обома синами відвідав світський захід.

Так, вони всі разом побували на святкуванні 40-річчя нагороди княгині Грейс Келлі в Нью-Йорку. Майкл Дуглас і 45-річний Камерон одягнули чорні костюми, тим часом 24-річний Ділан – темно-синій. Однак Камерон все ж здивував присутніх своїм образом. Він надів доволі оригінальне чорно-біле взуття зі смайликом, яке однозначно привертало увагу.

Майкл Дуглас з синами / © Getty Images
Майкл Дуглас з синами / Фото: Getty Images

Зазначимо, Майкл Дуглас є батьком трьох дітей. Син Камерон з'явився на світ у шлюбі з Діандрою Лукер. Чоловікові зараз 45 років. Свого часу він наробив клопотів зірковому батькові. В липні 2009 року поліція затримала Камерона за зберігання наркотиків, а у квітні 2010-го суд присудив йому п'ять років ув'язнення за торгівлю наркотичними речовинами.

Також Дуглас виховує з другою дружиною Кетрін Зетою-Джонс 24-річного Ділана та 21-річну Керіс. Нещодавно актор ділився фото з донькою та показував, як вони разом проводять час.

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