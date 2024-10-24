Майкл Дуглас вперше за тривалий час показався з 45-річним сином від колишньої дружини

Американський актор Майкл Дуглас вперше за тривалий час показав свого старшого сина Камерона від колишньої дружини Діандри Лукер.

Спадкоємця артиста Ділана від акторки Кетрін Зети-Джонс можна часто помітити з батьком. А от первісток актора рідко з'являється в його компанії. Та цього разу Майкл Дуглас разом з обома синами відвідав світський захід.

Так, вони всі разом побували на святкуванні 40-річчя нагороди княгині Грейс Келлі в Нью-Йорку. Майкл Дуглас і 45-річний Камерон одягнули чорні костюми, тим часом 24-річний Ділан – темно-синій. Однак Камерон все ж здивував присутніх своїм образом. Він надів доволі оригінальне чорно-біле взуття зі смайликом, яке однозначно привертало увагу.

Майкл Дуглас з синами / Фото: Getty Images

Зазначимо, Майкл Дуглас є батьком трьох дітей. Син Камерон з'явився на світ у шлюбі з Діандрою Лукер. Чоловікові зараз 45 років. Свого часу він наробив клопотів зірковому батькові. В липні 2009 року поліція затримала Камерона за зберігання наркотиків, а у квітні 2010-го суд присудив йому п'ять років ув'язнення за торгівлю наркотичними речовинами.

Також Дуглас виховує з другою дружиною Кетрін Зетою-Джонс 24-річного Ділана та 21-річну Керіс. Нещодавно актор ділився фото з донькою та показував, як вони разом проводять час.

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