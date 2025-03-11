Майкл Дуглас з іронією висловився про позицію Трампа щодо РФ і нагадав справжнє ставлення росіян до США

Американський актор Майкл Дуглас з іронією висловився про позицію президента США Дональда Трампа щодо Росії.

Так, лідер Штатів робить доволі неоднозначні заяви щодо РФ. Зокрема, він встиг назвати Зеленського "диктатором", звинувати Україну в початку війни, а Росію відмовляється називати агресоркою. Ба більше, Трамп намагається налагодити дипломатичні стосунки з РФ.

У своєму Instagram Майкл Дуглас з іронією відреагував на таку позицію президента США. Актор нагадав справжнє ставлення росіян до американців. За словами Дугласа, протягом останніх 75 років РФ тільки те й робила, що намагалася знищити США. Зірка Голлівуду шокований подіями, які наразі відбуваються. Майкл Дуглас говорить, що ніби прокинувся у новому світі.

Майкл Дуглас / Фото: Associated Press

"Я почуваюся ведмедем. Я був у сплячці, а потім вийшов, і це ніби новий світ. Ми з росіянами союзники... Я думав, що вони намагалися знищити нас протягом останніх 75 років. У всякому разі, я просто хочу на секунду засурмити у власний ріг", - висловився актор.

Зазначимо, Майкл Дуглас від початку повномасштабної війни підтримує Україну та засуджує дії Росії. Окрім того, 11 вересня минулого року артист здивував українців. Актор разом із сином приїхав до Києва. Вони побували на екскурсії столицею і взяли участь у Саміті перших леді та джентльменів. Також Дуглас пожертвував кошти на підтримку України і закликав це робити й інших.

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