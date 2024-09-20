Майкл Дуглас зізнався, як змінив свою думку про Україну після приїзду до Києва: "Не такого очікував"

Американський актор Майкл Дуглас зізнався, як після візиту до Києва змінилося його ставлення до України.

Так, зірка Голлівуду після повернення з України додому до США поділився з величезною іноземною аудиторією в Instagram своїми враженнями від столиці, де відвідав Саміт перших леді та джентльменів. Зокрема, розповів про криваву війну, розв'язану Росією на території України та труднощі перетину кордону.

"Як відомо, Україна перебуває під жахливою, жахливою війною з Росією, тож зараз трохи складно діставатися Києва, її столиці. Вам треба проїхати 11 годин потягом від польського кордону до Києва", - сказав Майкл.

79-річна знаменитість не приховує, що перед приїздом до України мав відмінні очікування від того, що побачив насправді. Зокрема, зірку Голлівуду вразила архітектура Києва та єдність українців. Також він пригадав про зруйновану росією дитячу лікарню "Охматдит", яку відвідав під час свого візиту.

Майкл Дуглас у Києві / Фото: instagram.com/michaelkirkdouglas

"Те, куди ми приїхали, виявилося чарівним містом, справді чарівним містом, я не такого очікував. Я уявляв собі Східну Німеччину ще до падіння Берлінської стіни, але ж я побачив цей фантастичний мегаполіс. Неймовірна культура, прекрасні ресторани та приголомшлива енергетика. Присутня невелика кількість руйнувань, ми побачили дитячу лікарню, найбільшу в усій Україні, яка повністю зруйнована, і чітко зрозуміло, що то було не помилково. Деякі будівлі досі стоять, але знадобиться багато роботи. Що ми з Діланом винесли звідти – неймовірний дух людей. Коли ти думаєш, що відбувалося з Україною, починаючи від режиму Сталіна і Другої світової війни, а згодом вона виявилася змушена битися та боронити свої понад 30 років демократії. Це неймовірне місце та велике нагадування всім нам про важливість свободи, демократії і того, як треба працювати заради них", - поділився Дуглас.

Син Майкла Дугласа у Києві / Фото: instagram.com/michaelkirkdouglas

Майкл Дуглас з сином у Києві / Фото: instagram.com/michaelkirkdouglas

Майкл Дуглас у Києві / Фото: instagram.com/michaelkirkdouglas

Насамкінець Майкл Дуглас публічно звернувся до лідерів України та подякував за гостинність та мужність у боротьбі за демократію. Особливо підтримав президента України. До того ж закликав іноземних фанів донатити для допомоги українській армії та українцям.

"Хотів би публічно подякувати Олені Зеленській за запрошення на Саміт, керівнику ОП Андрію Єрмаку за гостинність і допомогу, і звичайно Президенту Зеленському. Ви – правильна людина в правильному місці. Я бажаю вам усілякої підтримки. Враховуючи наближення виборів у нас в країні, хай це буде нам великим нагадуванням про крихкість демократії і те, як за неї треба боротися всіма способами. Всім миру!", - наголосив зірка.

Майкл Дуглас у Києві / Фото: instagram.com/michaelkirkdouglas

Нагадаємо, нещодавно редакція ТСН.ua розповідала, які історичні пам’ятки Києва відвідав Майкл Дуглас і з ким із українських зірок зустрівся.

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