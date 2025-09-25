Майкл Дуглас у день народження дружини зворушив публічним зверненням до неї

Майкл Дуглас і Кетрін Зета-Джонс / © Associated Press

Американський актор Майкл Дуглас і його дружина Кетрін Зета-Джонс святкують день народження.

Так склалося, що зірки народилися в один і той же день — 25 вересня. Тож в Instagram вони публічно привітали одне одного. Зокрема, 81-річний Майкл опублікував спільне селфі, зроблене під час їхньої нещодавньої гри в гольф. До того ж, крім привітань, знаменитість розповів про спортивне досягнення Кетрін.

"Моя сестричко по даті народження, яка радість відсвяткувати ще один рік з тобою! Вітаю з твоєю видовищною грою на Celebrity Ryder Cup. З днем народження, кохання мого життя", — розчулив Дуглас.

Майкл Дуглас і Кетрін Зета-Джонс / © nstagram.com/catherinezetajones

Тим часом іменинниця відповіла коханому взаємністю. 56-річна Зета-Джонс привітала Майкла у відповідь фотоспогадами з ним та наголосила, що можливість святкувати разом для неї — справжній подарунок долі.

"З Днем народження, Майкле! Можливість ділити цей особливий день з тобою трапляється раз у житті!" — привітала акторка.

Майкл Дуглас і Кетрін Зета-Джонс / © instagram.com/catherinezetajones

Майкл Дуглас і Кетрін Зета-Джонс / © nstagram.com/catherinezetajones

Тож це ще раз доводить, що усі чутки про розлучення у минулому. Ба більше, у листопаді Дуглас і Зета-Джонс святкуватимуть 25-ту річницю подружнього життя.

