Майкл Дуглас вперше за тривалий час показався на публіці з дітьми від Кетрін Зети-Джонс

Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас / © Associated Press

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Американський актор та продюсер Майкл Дуглас вперше за тривалий час з’явився на публіці з дітьми від дружини, британської артистки Кетрін Зети-Джонс.

Зірка Голлівуду вкрай рідко буває на заходах зі своїми спадкоємцями. Однак цього разу 82-річний артист зробив виняток. Майкл Дуглас побував на гала-концерті Tibet House US Art of Freedom Gala 2026 з сином та донькою.

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Звичайно, сімейство залюбки позувало на червоному хіднику перед папараці. На захід Майкл Дуглас одягнув чорний костюм та синю сорочку. 23-річна Керіс позувала перед об’єктивами фотокамер у чорному гольфі та довгій спідниці, своє волосся вона розпустила, а образ доповнила прикрасами. А от 26-річний Ділан обрав коричневий костюм та яскраву сорочку.

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Майкл Дуглас з дітьми від Кетрін-Зети Джонс / © Getty Images

Зазначимо, Майкл Дуглас є батьком трьох дітей. У шлюбі з Діандрою Лукер в актора народився син Кемерон, якому зараз 47 років. Від 2000 року артист одружений з акторкою Кетрін Зетою-Джонс. У пари є двоє спільних дітей — син Ділан та донька Керіс.

Нагадаємо, нещодавно Майкл Дуглас розкрив, куди зник американський актор Джек Ніколсон. Артист висловився про стан здоров’я свого давнього друга.

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