Майклу Дугласу – 80: який вигляд актор мав у молодості, тяжка хвороба та всі його жінки

Американський актор Майкл Дуглас 25 вересня святкує день народження. Цьогоріч зірка Голлівуду ювіляр. Артистові виповнюється 80 років.

За цей час актор встиг побудувати успішну кар'єру, отримати "Оскар", двічі одружитися та стати батьком трьох дітей.

Віднедавна Майкла Дугласа неабияк полюбили в Україні, адже він під час повномасштабної війни приїхав до Києва з важливою місією, чим здивував українців.

Майкл Дуглас / Фото: Associated Press

Редакція сайту ТСН.ua у день народження актора вирішила показати, яким він був у молодості, як змінився з роками, як побудував успішну кар'єру та що відомо про його особисте життя.

Молодість Майкла Дугласа та акторська кар'єра

Майкл Дуглас народився в родині акторів. Його батьком був знаменитий Кірк Дуглас, а мама - Дайєна Ділл. Нескладно було припустити, з якою професією Дуглас-молодший пов'яже своє життя.

Майкл Дуглас / Фото: Associated Press

Щоправда, майбутній зірка Голлівуду спочатку навчався у військовій академії. Вже згодом Дуглас захопився кінематографом та вступив до Каліфорнійського університету на факультет драматичного мистецтва.

Майкл Дуглас / Фото: Associated Press

Кар'єрний шлях актор розпочав далекого 1970 року. Однак слава до нього прийшла далеко не одразу. Першу популярність Дугласу принесла роль у стрічці "Вулиці Сан-Франциско" 1972 року. Щоправда, це не той успіх, на який розраховував актор. Тож, Дуглас перекваліфікувався та став продюсером. Його першим фільмом у новому амплуа стала картина "Пролітаючи над гніздом зозулі". Стрічка 1975 року мала шалений успіх та завоювала одразу п'ять статуеток "Оскара".

Майкл Дуглас / Фото: Associated Press

Актор не зупинявся працювати. Він активно продюсував фільми, а також грав роль за роллю. Врешті, наполеглива праця давала результати. Фільми "Роман з каменем", "Перлина Нілу", "Війна подружжя Роуз" зробили Майкла Дугласа знаним актором, а кінокритики почали сміливо стверджувати, що він не поступається за успіхами зірковому батькові.

Вже 1989 року зірка Голлівуду отримав "Оскар" у номінації "Найкращий актор" за роль у фільмі "Волл-стріт".

Як актор змінювався з роками

Загалом, кар'єра Майкла Дугласа стрімко йшла вгору. Він знімався у багатьох успішних картинах, серед яких "Американський президент", "Гра", "Ідеальне вбивство", "Волл-стріт: гроші не сплять", "Трафік" та багато й багато інших.

Майкл Дуглас / Фото: Associated Press

Особливим в кар'єрі Дугласа є фільм "Основний інстинкт", де він зіграв головну роль у парі з акторкою Шерон Стоун. Це була доволі гучна та неоднозначна кіноробота артиста. Тим не менш, стрічка остаточно закріпила за Дугласом звання одного з найбільш високооплачуваних та затребуваних акторів Голлівуду.

До речі, артист має у своєму арсеналі чимало нагород. Зокрема, "Оскар" йому принесла картина "Вол-стріт", а основні теленагороди США – "Еммі", "Золотий глобус", премію Гільдії кіноакторів – "За канделябрами".

Майкл Дуглас / Фото: Associated Press

Особисте життя Майкла Дугласа

У Майкла Дугласа було не так багато романів, про які б знала публіка. На початку своєї кар'єри знаменитість перебував у стосунках з американською акторкою Брендой Ваккаро. Стосунки пари розпочалися 1971 року і тривали протягом шістьох років.

Далі Дуглас почав зустрічатися з донькою австрійського дипломата Діандрою Лукер. Пара зіграла весілля у березні 1977 року. До речі, на той момент Дугласу було 32 роки, а його обраниці лише 19. Через рік після весілля у подружжя народився спільний син, якого вони назвали Камероном. Однак цей шлюб не мав щасливого кінця.

Майкл Дуглас з першою дружиною / Фото: Associated Press

Вже 1995 року пара розійшлася, а через п'ять років вони офіційно розлучилися, при цьому Дуглас заплатив колишній 45 мільйонів доларів відступних, деякі права на загальну нерухомість та сплачував аліменти.

Майкл Дуглас із першою дружиною / Фото: Associated Press

Другою дружиною актора, з якою він наразі перебуває в шлюбі, стала британська акторка Кетрін Зета-Джонс, яка молодша за нього на 25 років. Пара зіграла розкішне весілля 18 листопада 2000 року.

Майкл Дуглас та Кетрін Зета-Джонс

У шлюбі в закоханих народилося двоє дітей – син Ділан, якому зараз 24 роки, та донька Керіс, якій 21 рік.

Майкл Дуглас із сином та донькою / Фото: Getty Images

До речі, у стосунках Кетрін Зети-Джонс та Майкла Дугласа були свої негаразди. 2013 року подружжя збиралося розлучитися. Ініціатором був Майкл Дуглас, який нібито "втомився від депресії" дружини. Утім, вже через три місяці актори передумали розлучатися.

Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас / Фото: Associated Press

До речі, щодо розірвання шлюбу. У разі розлучення Дуглас має заплатити Кетрін Зеті-Джонс 3 мільйони доларів за кожен рік їхнього подружнього життя, а якщо актор зрадить дружину – 5 мільйонів доларів.

Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас / Фото: instagram.com/catherinezetajones

Саме так в шлюбному контракті прописала артистка, адже про її чоловіка в Голлівуді ходила слава знаного ловеласа, в якого нібито було доволі бурхливе особисте життя.

Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас / Фото: Associated Press

Тяжка хвороба актора

В серпні 2010 року Майкл Дуглас дізнався, що страждає від тяжкої хвороби. Лікарі діагностували в артиста рак гортані. Зірка Голлівуду тоді переніс курс агресивної хіміотерпатії, а акторську діяльність поставив на паузу.

Майкл Дуглас / Фото: Getty Images

Тяжка хвороба знесилила Майкла Дугласа. Він навіть припинив сподіватися на одужання та був переконаний, що це кінець. У актора було останнє бажання – зіграти повторне весілля з дружиною та вдруге оголосити обітницю Кетрін Зеті-Джонс. На щастя, Майкл Дуглас почав одужувати.

Майкл Дуглас / Фото: Associated Press

Вже на початку грудня 2010 року зірка Голлівуду оголосив, що завершив курс лікування і планує повертатися до роботи. У січні 2011 року Майкл Дуглас повідомив, що вилікувався від раку.

Майкл Дуглас / Фото: Associated Press

Майкл Дуглас і Україна

Коли Росія вторглася на територію України, то голлівудський актор засудив ворожі дії країни-агресорки. Артист тоді підтримував український народ та пишався, як українці боряться за демократію.

Володимир та Олена Зеленські з Майклом Дугласом і його сином / Фото: instagram.com/michaelkirkdouglas

"Зараз чудовий час оцінити, що таке справжня демократія. Я дуже пишаюся тим, що зробили люди у цій країні", - говорив актор.

Ба більше, 11 вересня цього року Майкл Дуглас зробив для українців сюрприз. Актор разом зі своїм 24-річним сином Діланом приїхав до Києва. Це був перший приїзд артиста до України.

У рамках візиту до столиці Дуглас побував на екскурсії, відвідав "Охматдит", Києво-Печерську лавру, Національний музей історії України у Другій світовій війні та Батьківщину-Мати, а також смакував українською кухнею.

Майкл Дуглас з сином у Києві / Фото: instagram.com/michaelkirkdouglas

Також Майкл Дуглас взяв участь Саміті перших леді та джентльменів. Окрім того, актор закликав допомагати ЗСУ та, зокрема, Україні фінансово. Ба більше, Майкл Дуглас заявив, що буде прикладом для цього і зробить пожертвування на допомогу українцям.

Майкл Дуглас у Києві / Фото: instagram.com/michaelkirkdouglas

"Я мислив над тим, чим можу допомогти, як підтримати. Тому я хочу, щоб усі знали про платформу United24, яка діє під егідою президента Зеленського та охоплює найрізноманітніші проблеми, з якими стикається Україна. Тож я знаю, що свій внесок зроблю у United24, і сподіваюсь, що ви зробите те саме. Дякую", - закликав актор.

Володимир та Олена Зеленські з Майклом Дугласом і його сином / Фото: Сайт президента України

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