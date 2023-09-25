Майлі Сайрус кардинально змінила колір волосся та здивувала новим іміджем

Популярна американська співачка Майлі Сайрус наважилася на кардинальні зміни у своєму зовнішньому вигляді.

Результатом змін артистка похизувалася у своєму Instagram. Сайрус опублікувала кадри, на яких постала з іншим кольором волосся. До слова, якщо вже багато років співачка була білявкою, то тепер стала брюнеткою.

Майлі Сайрус / Фото: instagram.com/mileycyrus

Виконавиця вже показалася з темним кольором волосся та отримала чимало компліментів від прихильників щодо нового іміджу.

Майлі Сайрус / Фото: instagram.com/mileycyrus

Щоправда, чимало фанів звернули увагу на обличчя виконавиці. Вони переконані, що знаменитість вдалася до уколів краси, які псують її зовнішність. Щоправда, сама співачка ніколи офіційно не говорила, що колола якісь ін'єкції в обличчя.

Що сталося з твоїм обличчям?

Я дуже сподіваюся, що ти не станеш одержимою медичними процедурами краси. Ти ж і так прекрасна!

Не роби уколи краси!

Нагадаємо, нещодавно американська акторка Гайден Панеттьєрі теж кардинально змінила колір волосся та похизувалася новим іміджем. Щоправда, не всі фани артистки оцінили зміни.

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