Гламур
262
1 хв

Майлі Сайрус натякнула на заручини з молодшим на шість років відомим музикантом

Артистка від 2021 року перебуває в стосунках із відомим музикантом.

Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Майлі Сайрус із бойфрендом

Майлі Сайрус із бойфрендом / © Associated Press

Популярна американська співачка та акторка Майлі Сайрус натякнула на заручини з бойфрендом, музикантом Максом Морандо.

Такі плітки виникли не на порожньому місці. Так, парочка днями здійснила спільну рідкісну появу на публіці. Закохані відвідали прем'єрний показ фільму "Аватар: Вогонь і попіл" у Лос-Анджелесі. Перед тим, як вирушити на перегляд картини, Майлі Сайрус та Макс Морандо попозували перед об'єктивами фотокамер.

На подію артистка одягнула вечірню чорну сукню з блискітками. Біляве волосся виконавиця розпустила, а образ доповнила зухвалим макіяжем та прикрасами. Тим часом молодший на шість років коханий артистки обрав стриманий костюм із сорочкою.

Майлі Сайрус із бойфрендом / © Associated Press

Майлі Сайрус із бойфрендом / © Associated Press

Щоправда, увагу прихильників привернули зовсім не образи закоханих, а одна цікава деталь. На безіменному пальці Майлі Сайрус виднілася каблучка, що неабияк схожа на обручку. Ба більше, співачка немов демонструвала прикрасу, тим самим натякаючи на заручини.

Майлі Сайрус із бойфрендом / © Associated Press

Майлі Сайрус із бойфрендом / © Associated Press

Зазначимо, Майлі Сайрус та Макс Морандо почали зустрічатися 2021 року після побачення наосліп. Свої стосунки вони особливо не афішують. Чутки про ймовірні заручини пара теж не коментує.

Нагадаємо, нещодавно український співак MELOVIN заручився з коханим-військовим. Щоправда, не всі це оцінили, артиста навіть почали критикувати. Виконавець вже відповів на гейт щодо заручин у центрі Києва.

262
