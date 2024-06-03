Майлі Сайрус посвітила голими грудьми у боді-сіточці та зізналася, як тримає себе в формі

Популярна американська співачка Майлі Сайрус розбурхала уяву фанів новим спокусливим фотосетом.

Для спеціальної фотосесії для модного видання W Magazine співачка постала у декількох образах. Зокрема, на серії знімкаів Майлі повністю оголила свій бюст і похизувалася формами у напівпрозорому боді-сіточці. На тілі зірки видніється чимало татуювань.

Майлі Сайрус. Фото: W Magazine / Alasdair McLellan

Майлі Сайрус. Фото: W Magazine / Alasdair McLellan

На інших фото Сайрус приміряла більш стриманий стиль одягу і постала у різноманітних костюмах і сукнях. І розсекретила, яких правил дотримується, щоб мати такий приголомшливий вигляд.

Майлі Сайрус. Фото: W Magazine / Alasdair McLellan

Майлі Сайрус. Фото: W Magazine / Alasdair McLellan

"Мій спосіб життя надзвичайно простий. На першому місці – жодного алкоголю. Моя мантра, як і у будь-якого спортсмена, звучить так: "Тренуйся так, як ти виступаєш". Ось чому я тренуюся на підборах. Тренажерний зал прирівнюється до суворого місця, але я маю свої підбори кольору слонової кістки. До речі, вони нагадують мені про Мерилін Монро. Переважно всі мої тренування відбуваються на підборах. Мені цікаво фемінізувати простір для тренувань, тому що багато спортивного обладнання має вигляд жахіття", - розповіла Майлі в інтерв'ю W Magazine.

Нагадаємо, нещодавно акторка Анна Саліванчук також посвітила своїми пишними формами. Вона приміряла купальник та попозувала біля басейну.