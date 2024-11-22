Майлі Сайрус розповіла про стосунки зі значно молодшим музикантом і як на них впливає різниця у віці

Американська співачка Майлі Сайрус розповіла про стосунки з музикантом Максом Морандо.

До слова, між закоханими є різниця у віці. Зокрема, Сайрус на шість років старша за свого обранця. Як говорить знаменитість, різниця у віці все ж таки дається взнаки і відчувається, що вони немов із різних епох. За словами артистки, її коханий виріс із ноутбуком, вона ж мала комп'ютер, який ділила з іншими членами родини. Окрім того, Макс, на відміну від Майлі, більше довіряє інформації з Мережі.

Майлі Сайрус з Максом Морандо / Фото: Associated Press

"Він дивиться на життя зовсім інакше, ніж я. Він ріс із ноутбуком. У мене був настільний комп’ютер, яким я ділився з братами та сестрами. Чесно кажучи, він дресирував нашу собаку за допомогою Reddit (американський веб-сайт – прим. ред.). Я запитую: "Ти впевнений, що ми маємо це робити?". І він каже: "На Reddit написано так і бла, бла, бла", - розповіла виконавиця в інтерв'ю Harper's Bazaar.

Тим не менш, за словами співачки, їх із коханим багато що поєднує. Для Майлі Сайрус важливо, аби її партнер із легкістю дивився на життя. Таким, як говорить артистка, і є Макс Морандо. Окрім того, коханий неабияк надихає виконавицю.

"Він дуже схожий на мене. Ми просто не сприймаємо життя надто серйозно. І Макс просто надихає мене", - додала співачка.

Майлі Сайрус з Максом Морандо / Фото: Getty Images

Зазначимо, Майлі Сайрус та Максу Морандо почали приписувати стосунки від 2021 року. Лише взимку 2024-го співачка офіційно підтвердила їхній роман, відвідавши з коханим церемонію вручання престижної музичної премії "Греммі". На заході пара не соромилася своїх почуттів та залюбки демонструвала їх на публіку.

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