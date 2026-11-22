Майлі Сайрус та Макс Морандо / © Associated Press

Реклама

Американська співачка Майлі Сайрус вийшла заміж за барабанника гурту Liily Макса Морандо.

Щасливу новину повідомляє видання People. Так, 33-річна артиста та 28-річний музикант збирались побратися таємно. Однак від папараці не вдалося приховати особливу подію в їхньому сімейному житті.

Реклама

Майлі Сайрус та Макс Морандо відгуляли весілля 21 листопада, а за день до цього у них була репетиція. Закохані організували свято в Палм-Спрінгз, штат Каліфорнія. На церемонію молодята запросили найближчих та найрідніших. Зокрема, були присутні мама співачки Тіш та сестра Ноа. Що цікаво, для гостей був дрескод — всі були одягнені в чорне вбрання.

Реклама

Макс Морандо та Майлі Сайрус / © Associated Press

Сама ж Майлі Сайрус обрала доволі стриману атласну сукню з довгими рукавами та відкритою спиною, від вельону вона відмовилась. Тим часом Макс Морандо був у чорному смокінгу та білій сорочці. Парочка сказала одне одному омріяне так на тлі весільної арки, що була прикрашена безліччю квітів.

Зазначимо, Майлі Сайрус та Макс Морандо познайомились 2021 року на побаченні наосліп. Незабаром після цього закохані почали зустрічатися, хоча свої стосунки вони публічно підтвердили лише в квітні 2022-го. Парочка заручилась восени 2025 року. Сталося це під час спільної подорожі артистів до Японії.

Щоправда, Майлі Сайрус та Макс Морандо й до цього говорили одне з одним про шлюб. Співачка підозрювала, що коханий освідчиться їй в Японії. Ба більше, вона навіть шукала обручку, аби підтвердились її здогадки. Проте, коли виконавиця нічого не знайшла, то навіть засмутилась. На щастя, Макс Морандо ретельно заховав обручку, тож для артистки освідчення дійсно стало сюрпризом.

Макс Морнадо та Майлі Сайрус / © Associated Press

Для Майлі Сайрус цей шлюб став другим. До цього вона була заміжня за австралійським актором Ліамом Гемсвортом. Стосунки пари з перервами тривали 10 років, а в шлюбі вони були лише вісім місяців. Актор вказував, що причина розлучення — «нерозв’язні суперечності». Тим часом артистка зізнавалась, що вони з чоловіком просто припинили робити одне одного щасливими.

Реклама

Нагадаємо, нещодавно учасниця української версії «Холостяка» Віточка оголосила, що виходить заміж за військового. Етнологиня показала, як коханий освідчився їй.

Новини партнерів