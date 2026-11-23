Майлі Сайрус з чоловіком Максом Морандо / © Associated Press

Реклама

Американська співачка Майлі Сайрус вийшла заміж за музиканта Макса Морандо, з яким зустрічалася близько чотирьох років. Артистка поділилася першими весільними світлинами та розкрила, яким було їхнє святкування.

Так, у свій 34-й день народження виконавиця підтвердила шлюб із 28-річним барабанщиком у своєму Instagram чорно-білими кадрами. На них молодята цілуються серед білих троянд, позують разом із золотистим ретривером на фотозоні й насолоджуються особливими моментами свого дня.

Реклама

Майлі Сайрус з Максом Морандо й собакою / © instagram.com/miley

Майлі Сайрус з Максом Морандо / © instagram.com/miley

Для церемонії Сайрус обрала шовкову білу сукню від популярного коштовного бренду із довгими рукавами та відкритою спиною й відмовилася від веляну. Образ доповнили елегантна висока зачіска, сережки-підвіски й гостроносі туфлі. Її обранець з’явився у чорному костюмі від того самого модного дому.

Реклама

Весілля відбулося 21 листопада у Палм-Спрінгс, штат Каліфорнія. Для святкування пара обрала закриту локацію — колишній маєток легендарного співака Френка Сінатри. За повідомленнями ЗМІ, гості дотримувалися чорного дрес-коду, тож на тлі їхніх образів наречена вирізнялася білим вбранням.

Майлі Сайрус з Максом Морандо / © instagram.com/miley

Розділити важливу подію з Майлі прийшли рідні. Серед гостей були її мати Тіш, сестра Ноа та батько Біллі Рей Сайрус, який завітав разом зі своєю партнеркою, акторкою Елізабет Герлі. Після публікації фотографій молодят привітали й знаменитості, зокрема співачка Доечі, модельєрка Донателла Версаче, сестра нареченої Бренді та інші шанувальники.

«Вітаю, моя чудова дівчинко! Ви обидва неймовірно красиві разом. Міцно вас обіймаю» — Донателла Версаче.

Найгарніша пара всіх часів.

Вітаю, Майлі, з вашим божественним союзом та спільною подорожжю!

Від Ханни Монтани до цього… Спостерігати за твоїм дорослішанням і тим, як ти відкриваєш цей новий розділ, здається таким сюрреалістичним. Ти заслуговуєш на всю любов і щастя у світі, Майлі. Вічно вболіватиму за тебе.

Особисте життя Майлі Сайрус: чому розірвала перший шлюб і як познайомилася з Максом Морандо

Історія стосунків Майлі та Макса почалася 2021 року. Майбутніх закоханих познайомили на побаченні наосліп. Відтоді вони здебільшого тримали особисте життя подалі від зайвої уваги, хоча музикант час від часу супроводжував співачку на публічних заходах.

Морандо грає на барабанах у лос-анджелеському рок-гурті Liily. У грудні 2025 року стало відомо про заручини пари. За повідомленнями медіа, музикант освідчився Майлі під час романтичної подорожі до Японії. Він дочекався останнього дня їхнього перебування в Кіото, щоб зробити коханій сюрприз.

Реклама

Майлі Сайрус з Максом Морандо / © Associated Press

Для співачки це вже другий шлюб. У грудні 2018 року вона одружилася з австралійським актором Ліамом Гемсвортом після тривалих стосунків, які з перервами тривали майже десять років. Однак подружжя не змогло зберегти союз: уже 2019 року пара розійшлася через «нерозв’язні суперечності».

Тепер Майлі розпочинає новий етап особистого життя з Максом Морандо. Співачка відома світовими хітами Flowers, Wrecking Ball і Party in the U.S.A., а також акторською роботою в серіалі «Ханна Монтана».

Новини партнерів