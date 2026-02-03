ТСН у соціальних мережах

Майлі Сайрус зневажливо відреагувала на перемогу Леді Гаги на "Греммі" і нарвалась на шквал критики

Навколо "Греммі-2026" не вщухають скандали. Цього разу під роздачу потрапила Майлі Сайрус.

Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Майлі Сайрус та Леді Гага

Майлі Сайрус та Леді Гага / © Associated Press

Американська співачка Майлі Сайрус зневажливо відреагувала на нагородження колеги Леді Гаги на "Греммі-2026".

Скандали довкола урочистої церемонії вручення музичних премій не вщухають. Цього разу під роздачу потрапила Майлі Сайрус. А все через її дивну реакцію під час нагородження Леді Гаги статуеткою "Греммі".

Цьогоріч Леді Гага виборола нагороду в номінації "Найкращий вокальний попальбом" завдяки платівці Mayhem. Виконавиця піднялась на сцену, аби забрали статуетку. Тим часом присутні в залі почали бурхливими оплесками вітати артистку. Проте цього не зробила Майлі Сайрус. Артистка, на відміну від інших присутніх, не встала з місця та залишилась сидіти з незворушним виразом обличчя. Також співачка проігнорувала оплески, пише Page Six.

Майлі Сайрус / © Associated Press

У Мережі вже встигли розкритикувати Майлі Сайрус за таку поведінку. Виконавицю звинуватили у зневажливому ставленні до успіху колеги. Проте деякі користувачі все ж таки спробували пролити світло на ситуацію.

Леді Гага / © Associated Press

За словами юзерів, така реакція у Майлі Сайрус зовсім не пов'язана з Леді Гагою. Вся справа нібито в продюсерові співачки Ендрю Ваятті, який разом із нею підіймався на сцену "Греммі". Свого часу Сайрус співпрацювала з ним, коли готувала альбом Plastic Hearts. Подейкували, що між ними був бурхливий роман. Проте стосунки пари нібито не лише не мали щасливого кінця, а й завершились серйозною ворожнечею. Тож, вочевидь, Майлі Сайрус не підтримала Леді Гагу саме через Ендрю Ваятта.

Нагадаємо, цьогоріч на "Греммі" стався й політичний скандал. Ведучий церемонії Тревор Ноа в'їдливо підколов Дональда Трампа за острів Джеффрі Епштейна. Тим часом президент США пригрозив йому судом.

