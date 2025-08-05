ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
376
Час на прочитання
1 хв

Майлі Сайрус знялася оголеною на обкладинці відомого глянцю і зачарувала ефектним образом

Майлі Сайрус попозувала для сторінок журналу Perfect. Виконавиця показалася у різних образах, серед яких були й пікантні.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Майлі Сайрус

Майлі Сайрус / © Associated Press

Американська співачка Майлі Сайрус у доволі сміливому образі знялася для обкладинки відомого глянцю.

Йдеться про журнал Perfect. 32-річна виконавиця прикрасила одразу три обкладинки, на кожній з яких постала в кардинально різних образах. Звичайно ж, серед світлин були неабияк сміливі. Зокрема, Майлі Сайрус попозувала перед об'єктивом фотокамери повністю оголеною, прикривши пікантні місця руками. Співачка просто приголомшила неабияк струнким та підтягнутим тілом.

Майлі Сайрус на обкладинці журналу Perfect / © instagram.com/mileycyrus

Майлі Сайрус на обкладинці журналу Perfect / © instagram.com/mileycyrus

Майлі Сайрус також приміряла більш стримані образи. Зокрема, виконавиця позувала для обкладинки у вінтажному корсеті від Вів'єн Вествуд та Малкольма Макларена. Своє волосся артистка зібрала в пучок.

Майлі Сайрус на обкладинці журналу Perfect / © instagram.com/mileycyrus

Майлі Сайрус на обкладинці журналу Perfect / © instagram.com/mileycyrus

Доволі неочікувано було побачити Майлі Сайрус в образі Марії-Антуанетти. Артистка позувала перед об'єктивом фотокамери в сукні та капелюху, що були виготовлені в стилі 18 століття.

Майлі Сайрус на обкладинці журналу Perfect / © instagram.com/mileycyrus

Майлі Сайрус на обкладинці журналу Perfect / © instagram.com/mileycyrus

Нагадаємо, нещодавно українська співачка Христина Соловій ділилася пікантними фото. Артистка показалася в купальнику та засвітила неабияк струнку та підтягнуту фігуру.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie