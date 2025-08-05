Майлі Сайрус знялася оголеною на обкладинці відомого глянцю і зачарувала ефектним образом

Майлі Сайрус / © Associated Press

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Американська співачка Майлі Сайрус у доволі сміливому образі знялася для обкладинки відомого глянцю.

Йдеться про журнал Perfect. 32-річна виконавиця прикрасила одразу три обкладинки, на кожній з яких постала в кардинально різних образах. Звичайно ж, серед світлин були неабияк сміливі. Зокрема, Майлі Сайрус попозувала перед об'єктивом фотокамери повністю оголеною, прикривши пікантні місця руками. Співачка просто приголомшила неабияк струнким та підтягнутим тілом.

Майлі Сайрус на обкладинці журналу Perfect / © instagram.com/mileycyrus

Майлі Сайрус також приміряла більш стримані образи. Зокрема, виконавиця позувала для обкладинки у вінтажному корсеті від Вів'єн Вествуд та Малкольма Макларена. Своє волосся артистка зібрала в пучок.

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Майлі Сайрус на обкладинці журналу Perfect / © instagram.com/mileycyrus

Доволі неочікувано було побачити Майлі Сайрус в образі Марії-Антуанетти. Артистка позувала перед об'єктивом фотокамери в сукні та капелюху, що були виготовлені в стилі 18 століття.

Майлі Сайрус на обкладинці журналу Perfect / © instagram.com/mileycyrus

Нагадаємо, нещодавно українська співачка Христина Соловій ділилася пікантними фото. Артистка показалася в купальнику та засвітила неабияк струнку та підтягнуту фігуру.