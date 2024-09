Майлі Сайрус звинуватили у крадіжці та подали до суду – подробиці

Популярна американська співачка Майлі Сайрус опинилася в епіцентрі скандалу.

Її хіт "Flowers", який здобув Греммі, виявився плагіатом. Принаймні так стверджує компанія Tempo Music Investments. Організація заявила, що співачка "навмисно скопіювала" пісню "When I was your man" Бруно Марса, котра була випущена ще 2013 року. Ба більше, компанія вже подала відповідну заяву до суду, пише The Daily Mail.

Зокрема, компанія вважає пісню "Flowers" схожою за мелодикою, як у куплеті, так і приспіві, з хітом Марса: "беззаперечно, виходячи з комбінації та кількості схожості між двома записами, "Flowers" не існувало б без "When I was your man".

Своєю чергою, хітмейкерка Майлі Сайрус поки не коментує інцидент. Тим часом Tempo Music вимагає від артистки та її команди продюсерів і лейблу відшкодування збитків за крадіжку. Окрім того, компанія намагається заборонити зірці виконувати вірусний хіт на концертах та розповсюджувати його на стримінгових платформах.

