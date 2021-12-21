Майже оголені Добринін та Квіткова влаштували зухвалий фотосет: "Надто спекотно"

Даша показала пікантні знімки.

Зіркове подружжя шоумена Микити Добриніна та блогерки Даші Квіткової вирішили відпочити трішки від батьківства та провести час разом.

Закохані вирішили влаштувати собі доволі зухвалий фотосет. Так, знімками у своєму Instagram вже встигла поділитися Даша. На фото блогерка позувала у спідній білизні та високих чобітках. Свій образ зірка доповнила шкіряним плащем. Ведучий же постав перед камерою топлес.

Микита Добринін та Даша Квіткова / instagram.com/kvittkova

"Чи ви не забули про те, що ми не лише батьки у піжамі?" - підписала світлини Даша.

До слова, прихильники зіркового подружжя були просто ошелешені. Вони не очікували побачити такі знімки. Так, юзери зазначили, що фото "надто спекотні". Деякі ж фани переконані, що в інтимному житті пари точно є місце для БДСМ, адже Микита тримав зухвало Дашу за шию.

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