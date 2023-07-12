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Меган Фокс без трусів показала пікантне місце, де позбулася тату на честь екса Браяна Остіна Гріна

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
940
Час на прочитання
2 хв
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Меган Фокс без трусів показала пікантне місце, де позбулася тату на честь екса Браяна Остіна Гріна

Меган Фокс / Фото: instagram.com/meganfox

Артистка остаточно розірвала будь-який зв'язок з ексчоловіком.

Американська акторка Меган Фокс позбулася згадки на своєму тілі про колишнього чоловіка Браяна Остіна Гріна.

Так, зірка "Трансформерів" видалила тату з ім'ям ексобранця. Про це вона повідомила на сторінці в Instagram. Фокс розмістила кадр, де позує без трусів, а на місці малюнка з ім'ям екса, яке було в пікантному місці, тепер квіти та змія.

Таким тату було до видалення, малюнок у вигляді ім'я
Таким тату було до видалення, малюнок у вигляді ім'я "Браян"
Меган Фокс видалила тату на честь Браяна Остіна Гріна / © instagram.com/jesse.tattoo
Меган Фокс видалила тату на честь Браяна Остіна Гріна / Фото: instagram.com/jesse.tattoo

Зазначимо, що Меган Фокс та зірка серіалу "Беверлі Гіллз, 90210" Браян Остін Грін були разом протягом пя'ти років. Їхні стосунки були непростими. Вони то сходилися, то розходилися. 2015 року Фокс подала на розлучення, проте 2016 року закохані знову зійшлися. У експодружжя є троє синів – 10-річний Ноа Шеннон, 9-річний Боді Ренс та 6-річний Джорні Рівер. У травні 2020 року пара знову, але остаточно розійшлася. 2022 року вони офіційно розлучилися.

Меган Фокс та Браян Остін Грін / © Associated Press
Меган Фокс та Браян Остін Грін / Фото: Associated Press

Того ж місяця стало відомо, що Меган Фокс закрутила роман з американським репером Machine Gun Kelly. З ним акторка познайомилася під час знімань у стрічці "Опівночі у високій траві". У січні 2022 року Меган заручилася з бойфрендом.

Меган Фокс і Колсон Бейкер (Machine Gun Kelly) / © Getty Images
Меган Фокс і Колсон Бейкер (Machine Gun Kelly) / Фото: Getty Images

Втім згодом стало відомо, що вони посварилися. Артистка видалила всі спогади про коханого в соцмережах і більше про нього не згадує. Втім, за деякий час Фокс побачили з Machine Gun Kelly під час відпочинку.

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Дата публікації
Перегляди
940
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