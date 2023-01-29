Меган Фокс кардинально змінила зачіску та колір волосся та у бікіні похизувалася фігурою

Американська акторка Меган Фокс до весни, як справжня дівчина, вирішила щось у собі змінити і почала з зачіски.

Так, у сторіз своєї сторінки в Instagram знаменитість продемонструвала свій новий образ. Меган радикально змінила колір волосся та зробила нову зачіску. З палкої брюнетки з довгим волоссям акторка стала білявкою з подовженим каре і чубчиком.

Меган Фокс / Фото: instagram.com/meganfox

Меган Фокс / Фото: instagram.com/meganfox

Меган Фокс / Фото: instagram.com/meganfox

Чим насправді продиктовані такі зміни в іміджі, артистка не розсекретила. Чи то її наречений, музикант Machine Gun Kelly вмовив кохану на експеримент з образом, чи то таким чином акторка готується до нової ролі, невідомо.

Окрім нової зачіски Фокс продемонструвала й свою бездоганну фігуру у бікіні – судячи з фото, яке зірка запостила у сторіз, вона як ніколи готова до пляжного відпочинку.

Меган Фокс / Фото: instagram.com/meganfox

Нагадаємо, нещодавно Меган Фокс у відвертому топі похизувалася апетитним бюстом та спантеличила заявою, що перебуває у пошуку дівчини.

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