Меган Фокс на тлі чуток про розрив з нареченим видалила їхні фото та заговорила про нечесність

У Мережі все частіше обговорюють ймовірний розрив американської акторки Меган Фокс з нареченим, музикантом Machine Gun Kelly.

Користувачі переконані, що у парочки почалися негаразди наприкінці 2022 року. Ба більше, фани дивуються, що Machine Gun Kelly освідчився Меган ще рік тому, а вони досі не одружилися. Тим часом пара не коментувала свій ймовірний розрив, однак Меган підігріла ці чутки.

Меган Фокс та Machine Gun Kelly / Фото: Getty Images

Голлівудська акторка видалила зі свого фотоблогу всі спільні фото з нареченим. Також артистка опублікувала власний знімок, який неоднозначно підписала рядком із пісні Бейонсе - "You can taste the dishonesty/ it’s all over your breath", що в перекладі означає "ти можеш відчути нечесність на смак / вона скрізь у твоєму диханні".

Меган Фокс / Фото: instagram.com/meganfox

Разом з цим Фокс припинила стежити за сторінкою Machine Gun Kelly в Instagram.

Тим часом музикант не пішов на такі рішучі кроки. У нього досі на сторінці є світлини з Меган, і він продовжує стежити за її профілем.

Нагадаємо, стосунки Machine Gun Kelly та Меган Фокс почалися 2020 року. Акторка офіційно підтвердила роман з музикантом 16 червня, а перед цим навесні вона пішла від свого чоловіка, актора Браяна Гріна.

