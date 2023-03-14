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Меган Фокс на тлі чуток про розрив з нареченим вийшла в світ у звабливій сукні та без обручки

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
1298
Час на прочитання
1 хв
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Меган Фокс на тлі чуток про розрив з нареченим вийшла в світ у звабливій сукні та без обручки

Меган Фокс / Фото: instagram.com/meganfox

Зірка завітала на вечірку з нагоди премії "Оскар".

Американська акторка Меган Фокс приголомшила своєю появою на світському заході після чуток про розрив з нареченим, музикантом Machine Gun Kelly.

Зірка з'явилася на вечірці Vanity Fair Oscars у звабливій чорній сукні з дуже глибоким декольте та з розкішним кольє. До того ж, Меган вирішила вдатися до експериментів та змінила колір волосся на рудий. 

Однак одна деталь в образі акторки привернула найбільшу увагу. Фокс вийшла в світ без обручки, з якою їй освідчився Machine Gun Kelly. 

Ба більше, увесь вечір Меган провела у компанії зірки "Чорного Адама" 26-річного Ноя Сентінео. За словами інсайдерів, акторка намагалася поводитися легко та невимушено.

Нагадаємо, що чутки про розрив Меган та Machine Gun Kelly з'явилися у лютому. Як повідомляють джерела, наближені до пари, музикант зрадив нареченій з гітаристкою Софі Ллойд. На тлі новин Меган видалила усі світлини зі своїх соцмереж та відмовляється коментувати свої стосунки з нареченим.

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Дата публікації
Перегляди
1298
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