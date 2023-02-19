Меган Фокс покинула нареченого через його зраду – ЗМІ

Американська акторка Меган Фокс розійшлася зі своїм нареченим, музикантом Machine Gun Kelly.

Про це розповів інсайдер виданню Page Six.

Джерело поділилося, що причиною розриву пари стала зрада Machine Gun Kelly. Меган знайшла листування у телефоні Machine Gun Kelly, яке дало їй підставу повірити в те, що у нього є роман з іншою.

Меган Фокс з нареченим / Фото: Instagram Меган Фокс

Однак, попри розрив, Фокс намагається зрозуміти, чи варто давати їхнім стосункам шанс. Подейкують, що заради цього екси ходять до сімейного психолога.

"Вони розійшлися, але Меган хоче зрозуміти, чи варто їм рятувати стосунки", - розповів інсайдер.

Ширяться чутки, що Machine Gun Kelly зрадив Меган Фокс із гітаристкою Софі Ллойд. Однак представники музикантки спростовують цю інформацію.

Machine Gun Kelly та Софі Ллойд / Фото: Associated Press

Тим часом ані Machine Gun Kelly, ані Меган Фокс не дають офіційних коментарів.

Зазначимо, чутки про те, що у пари виникла криза у стосунках, почали ширитися наприкінці 2022 року. Меган зняла обручку, видалила всі спільні фото з нареченим та відписалася від нього у фотоблогу. Згодом акторка взагалі деактивувала сторінку в Instagram. Подейкують, що музикант зрадив Фокс, через що вона пішла від нього.

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