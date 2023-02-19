Меган Фокс різко відповіла на чутки про зраду свого коханого: "Залиште невинних людей у спокої"

Голлівудська акторка Меган Фокс не витримала та відповіла на чутки про те, що кинула свого нареченого, музиканта Machine Gun Kelly, через його зраду.

Днями зірка видалила свою сторінку в Instagram, однак все ж вирішила повернутися з заявою. Меган запевнила своїх шанувальників в тому, що до їхніх стосунків з Machine Gun Kelly не причетні жодні треті особи.

Однак подробиці розладу у парі Меган коментувати не стала. Акторка ані спростувала, ані підтвердила розрив зі своїм нареченим.

"У ці відносини не втручалися треті особи будь-якого роду. Це включає, але не обмежується реальними людьми, DM, ботами Al або демонами-суккубами. Хоча мені дуже не хочеться позбавляти вас можливості пускати випадкові безпідставні новини, які були б набагато точніше написані ChatGPT, вам потрібно дати цій історії померти і залишити всіх цих невинних людей у спокої", - написала Фокс.

Фото: instagram.com/meganfox

Нагадаємо, що чутки про те, що у пари виникла криза у стосунках, почали розповсюджуватися наприкінці 2022 року. Меган Фокс перестала носити обручку, видалила всі спільні фото з нареченим та відписалася від нього у Мережі.

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