Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Меган Фокс різко відповіла на чутки про зраду свого коханого: "Залиште невинних людей у спокої"

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
1804
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Меган Фокс різко відповіла на чутки про зраду свого коханого: "Залиште невинних людей у спокої"

Фото: Associated Press

Зірка повернулася з новим дописом в Instagram.

Голлівудська акторка Меган Фокс не витримала та відповіла на чутки про те, що кинула свого нареченого, музиканта Machine Gun Kelly, через його зраду.

Днями зірка видалила свою сторінку в Instagram, однак все ж вирішила повернутися з заявою. Меган запевнила своїх шанувальників в тому, що до їхніх стосунків з Machine Gun Kelly не причетні жодні треті особи. 

Однак подробиці розладу у парі Меган коментувати не стала. Акторка ані спростувала, ані підтвердила розрив зі своїм нареченим. 

"У ці відносини не втручалися треті особи будь-якого роду. Це включає, але не обмежується реальними людьми, DM, ботами Al або демонами-суккубами. Хоча мені дуже не хочеться позбавляти вас можливості пускати випадкові безпідставні новини, які були б набагато точніше написані ChatGPT, вам потрібно дати цій історії померти і залишити всіх цих невинних людей у спокої", - написала Фокс.

© instagram.com/meganfox
Фото: instagram.com/meganfox

Нагадаємо, що чутки про те, що у пари виникла криза у стосунках, почали розповсюджуватися наприкінці 2022 року. Меган Фокс перестала носити обручку, видалила всі спільні фото з нареченим та відписалася від нього у Мережі.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1804
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація