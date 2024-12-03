Меган Фокс розсекретила, як троє синів від ексчоловіка відреагували на її вагітність

Американська акторка та модель Меган Фокс розповіла, як сини від ексчоловіка, актора Браяна Остіна Гріна, відреагували на її вагітність.

Знаменитість наразі чекає на народження дитини він нареченого, репера Machine Gun Kelly. Для Меган Фокс маля стане четвертим. Акторка в коментарі для видання People поділилася, що сини вже в очікуванні появи на світ молодшого братика або сестрички. Ба більше, хлопчики пообіцяли мамі не лишатися осторонь та допомагати їй у виховання маляти.

"Діти дуже раді поповненню в сім'ї, і вони пообіцяли допомогти та не лишатися осторонь", - запевнила акторка.

Меган Фокс та Machine Gun Kelly / Фото: Getty Images

Зазначимо, Меган Фокс виховує трьох синів від колишнього чоловіка Браяна Остіна Гріна – 12-річного Ноа, 10-річного Боді та 8-річного Джорні. Для акторки та Machine Gun Kelly це буде перша спільна дитина. До слова, наречений Фокс від попередніх стосунків також виховує доньку.

Нагадаємо, нещодавно українську співачку Олю Цибульську запідозрили в другій вагітності. Виконавиця з гумором відповіла на чутки про поповнення в її родині.

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