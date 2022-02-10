Акторка повернула своє дівоче прізвище.

Голлівудські актори Меган Фокс та Браян Остін Грін офіційно розлучилися.

Засідання суду, під час якого було підписано остаточну угоду, відбулося 8 лютого, повідомляє TMZ. Як йдеться у виданні, екси не мали шлюбного контракту. Тож, за законами Каліфорнії, все, що вони придбали за час свого 10-річного союзу, буде поділено навпіл. Також у документах не згадується про аліменти. Актори підписали угоду і домовилися про спільну опіку над трьома спільними дітьми – 9-річним Ноа, 7-річним Боді та 5-річним Джорні.

Браян Остін Грін та Меган Фокс / Associated Press

Крім того, Меган, яка у шлюбі мала прізвище Грін, знову стала Фокс.

Зауважимо, Меган та Браян одружилися на пляжі Мауї 2010 року. За 5 років акторка подала на розлучення, проте не завершила процес. Акторка знову подала документи у листопаді 2020 року.

За цей час особисте життя ексів дуже змінилося. Меган Фокс відповіла згодою на освідчення музиканта Machine Gun Kelly.

Меган Фокс та Machine Gun Kelly / Getty Images

А Браян готується вп'яте стати батьком. Не так давно актора заскочили на відпочинку на Гаваях із вагітною коханою — танцівницею Шарною Берджесс.

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