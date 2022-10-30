Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Меган Фокс та Machine Gun Kelly повторили зухвалі образи Памели Андерсон і Томмі Лі з 90-х

Меган Фокс та Machine Gun Kelly повторили зухвалі образи Памели Андерсон і Томмі Лі з 90-х

Дата публікації
Перегляди
1805
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Меган Фокс та Machine Gun Kelly повторили зухвалі образи Памели Андерсон і Томмі Лі з 90-х

Меган Фокс і Machine Gun Kelly / Фото: instagram.com/meganfox

Зіркова пара захопила образами на Геловін.

Американська акторка Меган Фокс та її наречений, музикант Machine Gun Kelly цьогоріч обрали стильні образи на Геловін.

Цьогоріч закохані вирішили зробити косплей на не менш відоме і доволі скандальне подружжя Памелу Андерсон та її ексчоловіка, барабанщика Mötley Crüe Томмі Лі.

На сторінці в Instagram Меган поділилася світлинами, на яких позує разом з коханим в образах Памели і Томмі Лі. Фокс позує з білим волоссям та в сукні з рожевим топом і шкіряній спідниці вишневого кольору. Machine Gun Kelly для перевтілення став брюнетом та одягнув білу майку, яка підкреслила його численні татуювання на руці.

Для перегляду фото гортайте ліворуч

"Чим вам не костюми?" – підписала кадри Меган.

Своєю чергою, шанувальники пари наробили компліменти їхнім лукам: " Machine Gun Kelly  дуже пасує чорний колір волосся", "навіть дуже непогано", "взагалі не гірше оригіналу", "яка гаряча білявка".

Зазначимо, що Памела Андерсон і Томмі Лі були одружені від 1995 до 1998 року. Їхні стосунки були дуже емоційними та доволі скандальними. Чого вартує лише секс-скандал, коли до рук папараці потрапило хоум-відео парочки.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація