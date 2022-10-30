Меган Фокс та Machine Gun Kelly повторили зухвалі образи Памели Андерсон і Томмі Лі з 90-х

Зіркова пара захопила образами на Геловін.
Американська акторка Меган Фокс та її наречений, музикант Machine Gun Kelly цьогоріч обрали стильні образи на Геловін.
Цьогоріч закохані вирішили зробити косплей на не менш відоме і доволі скандальне подружжя Памелу Андерсон та її ексчоловіка, барабанщика Mötley Crüe Томмі Лі.
На сторінці в Instagram Меган поділилася світлинами, на яких позує разом з коханим в образах Памели і Томмі Лі. Фокс позує з білим волоссям та в сукні з рожевим топом і шкіряній спідниці вишневого кольору. Machine Gun Kelly для перевтілення став брюнетом та одягнув білу майку, яка підкреслила його численні татуювання на руці.
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"Чим вам не костюми?" – підписала кадри Меган.
Своєю чергою, шанувальники пари наробили компліменти їхнім лукам: " Machine Gun Kelly дуже пасує чорний колір волосся", "навіть дуже непогано", "взагалі не гірше оригіналу", "яка гаряча білявка".
Зазначимо, що Памела Андерсон і Томмі Лі були одружені від 1995 до 1998 року. Їхні стосунки були дуже емоційними та доволі скандальними. Чого вартує лише секс-скандал, коли до рук папараці потрапило хоум-відео парочки.
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