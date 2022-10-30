Меган Фокс та Machine Gun Kelly повторили зухвалі образи Памели Андерсон і Томмі Лі з 90-х

Американська акторка Меган Фокс та її наречений, музикант Machine Gun Kelly цьогоріч обрали стильні образи на Геловін.

Цьогоріч закохані вирішили зробити косплей на не менш відоме і доволі скандальне подружжя Памелу Андерсон та її ексчоловіка, барабанщика Mötley Crüe Томмі Лі.

На сторінці в Instagram Меган поділилася світлинами, на яких позує разом з коханим в образах Памели і Томмі Лі. Фокс позує з білим волоссям та в сукні з рожевим топом і шкіряній спідниці вишневого кольору. Machine Gun Kelly для перевтілення став брюнетом та одягнув білу майку, яка підкреслила його численні татуювання на руці.

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"Чим вам не костюми?" – підписала кадри Меган.

Своєю чергою, шанувальники пари наробили компліменти їхнім лукам: " Machine Gun Kelly дуже пасує чорний колір волосся", "навіть дуже непогано", "взагалі не гірше оригіналу", "яка гаряча білявка".

Зазначимо, що Памела Андерсон і Томмі Лі були одружені від 1995 до 1998 року. Їхні стосунки були дуже емоційними та доволі скандальними. Чого вартує лише секс-скандал, коли до рук папараці потрапило хоум-відео парочки.

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