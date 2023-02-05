Меган Фокс у червоній сукні з'явилася на вечірці "Греммі" з поламаним зап'ястям та струсом мозку

Голлівудська акторка Меган Фокс іноді справді дивує шанувальників своєю поведінкою.

Зірка "Трансформерів" зі своїм нареченим, музикантом Machine Gun Kelly, стали гостями щорічної вечірки з нагоди вручення премії "Греммі". Однак на заході Меган з'явилася не просто у ефектному наряді, а з серйозними травмами.

Фото: instagram.com/meganfox

Акторка поділилася світлинами в Instgaram та повідомила, що зламала зап'ястя та отримала струс мозку напередодні. Щоправда, для фото Фокс все ж таки зняла з руки пластиковий гіпс. Від коментарів, що ж саме стало причиною таких травмувань, Меган утрималася.

"З літака, зі зламаним зап'ястям та струсом мозку, одразу на вечірку "Греммі", - написала зірка.

Фото: instagram.com/meganfox

До речі, для самої вечірки Меган обрала довгу атласну сукню яскраво червоного кольору з бюст'є, яка вдало підкреслила форми акторки. Свій образ зірка доповнила сріблястими прикрасами та укладкою. Коханий акторки Machine Gun Kelly одягнув класичний чорний костюм поверх білого гольфу, розшитого сріблястими прикрасами.

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