Меган Фокс у "голій" сукні похизувалася пишним бюстом без бюстгальтеру

Голлівудська акторка Меган Фокс вміє привернути увагу своїми відвертими аутфітами.

І цього разу зірка не залишилася не поміченою, опублікувавши світлини з пікантним луком в Instagram. Для свого нещодавнього виходу в світ Меган обрала "голу" сукню рожевого кольору у помаранчеву смужку, яка підкреслила усі її принади. Образ зірка доповнила великою кількістю прикрас на шиї, а своє руде волосся зібрала у високу зачіску.

Меган Фокс / Фото: instagram.com/meganfox

Особливої пікантності образу додало те, що під вбрання акторка не стала одягати бюстгальтер - Меган прикрила груди спеціальними наліпками. Попереджаючи гнівні коментарі з приводу своєї відвертості, Меган одразу відповіла хейтерам у підписі до фото та повідомила, що надійно приховала свої соски.

"Перш ніж ви почнете гнівно друкувати - це не мої соски, заспокойтеся. вони надійно і повністю заховані під наліпками для сосків. Тому не хвилюйтеся, ми всі проживемо ще один день без розриву в просторово-часовому континуумі", - написала Фокс.

Меган Фокс / Фото: instagram.com/meganfox

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