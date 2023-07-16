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Меган Фокс у мікробікіні вилізла на дерево та випнула пишні сідниці

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
1777
Час на прочитання
1 хв
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Меган Фокс у мікробікіні вилізла на дерево та випнула пишні сідниці

Меган Фокс / Фото: instagram.com/meganfox

Артистка влаштувала фотосесію на природі.

Американська акторка Меган Фокс вилізла на дерево та похизувалася пишними сідницями, вилізши на дерево.

Так, знаменитість влаштувала пікантний фотосет на природі. Задля оригінальних кадрів зірка вилізла просто на дерево. На гілці Меган позувала, випнувши пишні сідниці та бюст. Задля фотосету акторка обрала пікантне мікробікіні.

"Ліс - мій найдавніший друг", - підписала кадри Меган Фокс.

Меган Фокс / © instagram.com/meganfox
Меган Фокс / Фото: instagram.com/meganfox

У коментарях прихильники були просто ошелешені такою відвертістю акторки. Вони засипали її компліментами та поцікавилися, чи все гаразд з її колінами після такого екстремального лазіння на деревах: "У мене болять коліна, коли я дивлюся на ці кадри", "найгарніша лісова фея", "моя королева".

Меган Фокс / © instagram.com/meganfox
Меган Фокс / Фото: instagram.com/meganfox

Нагадаємо, нещодавно Меган Фокс повідомила, що позбулася тату, яке було зроблене на честь її колишнього чоловіка, актора Браяна Остіна Гріна. Знаменитість без трусів показала, який вигляд має пікантне місце після видалення татуювання.

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Дата публікації
Перегляди
1777
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