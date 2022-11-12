Меган Фокс в образі сексі-ельфійки посвітила оголеним бюстом та пишними стегнами

Знаменита зіркова пара, акторка Меган Фокс та її наречений, музикант Machine Gun Kelly, схоже, є фанатами рольових ігор.

Принаймні про це свідчать образи, які закохані змінюють з завидною регулярністю. Цього разу знаменитості приміряли костюми казкових ельфів. На сторінці в Instagram Меган розмістила декілька фото і відео їхніх з Machine Gun Kelly перевтілень.

Меган показала, як їй наносили макіяж, поки вона прикривала напівоголений бюст. Ну а згодом показала результат. Фокс, судячи з усього, постала в образі принцеси ельфів, у той час її наречений втілив образ ельфа-мисливця, який закохався у принцесу.

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"Дуже серйозно поставилася до модифікації ельфійських вух після цього. Grimes, дай мені знати, якщо знайдеш когось", - підписала кадри Меган.

Акторка звернулася до екскоханої винахідника Ілона Маска, співачки Grimes, яка заявила, що хоче зробити собі ельфійські вуха.

Нагадаємо, не так давно, до свята Геловін Меган Фокс та Machine Gun Kelly повторили образи з 90-х скандального подружжя, акторки Памели Андерсон та її ексчоловіка, барабанщика Mötley Crüe Томмі Лі.

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