Меган Фокс відвертим топом підкреслила пишний бюст та оголосила, що шукає дівчину

Для чого саме акторці потрібна дівчина, вона не уточнила.
Американська акторка та фотомодель Меган Фокс вкотре розбурхала уяву шанувальників своїми провокаційними фото.
На сторінці в Instagram зірка розмістила серію спокусливих знімків, на яких позує у пухнастій бузковій шапці та у відвертому топі, який підкреслив її пишний бюст. Грайливості образу Меган додав яскравий макіяж.
Цікаво, що ці кадри артистка супроводила незвичним оголошенням: "Наразі шукаю дівчину. Прохання надсилати заявки в особисті", - написала під фото Фокс.
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Навіщо знаменитості неочікувано знадобилася дівчина, вона уточнювати не стала. Та фани припустили, що, можливо, Меган разом з нареченим, музикантом Machine Gun Kelly, вирішили дещо урізноманітнити їхнє особисте життя.
Нагадаємо, що акторка Меган Фокс та музикант Machine Gun Kelly на початку 2022 року оголосили про свої заручини. Про роман пристрасної парочки стало відомо у травні 2020 року – тоді Фокс пішла від актора Браяна Остіна Гріна до американського репера Колсона Бейкера, більш відомого як Machine Gun Kelly. Закохані познайомилися під час знімань у трилері "Опівночі у високій траві" (Midnight in the Switchgrass). Відтоді вони не розлучалися. Аби скріпити свій союз Меган та Колсон навіть обмінялися амулетами з власною кров'ю, які носять на шиї.
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