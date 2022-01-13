Меган Фокс виходить заміж і показала відео заручин: "Я сказала "так", а потім ми пили кров одне одного"

Меган Фокс виходить заміж і показала відео заручин: "Я сказала "так", а потім ми пили кров одне одного"

У цій парочці все оригінально.

Голлівудська акторка Меган Фокс та її обранець, репер Machine Gun Kelly поділилися з фанами радісною новиною.

Так, 35-річна зірка "Трансформерів" оголосила, що коханий покликав її заміж. На сторінці в Instagram Меган запостила зворушливе відео свідчення, де бойфренд опускається на одне коліно та просить вийти за нього. Розчулена акторка також сіла на коліна поруч з Machine Gun Kelly і відповіла згодою.

Меган Фокс та Machine Gun Kelly / Associated Press

Освідчення відбулося на вулиці під деревом баньяном із найбільшою у світі площею крони. Як написала під відео Меган, за цей час, що вони разом з коханим, вони пройшли через пекло:

"У липні 2020-го ми сиділи під цим баньяном . Ми просили про чудо. Ми не помічали болю, з яким зіштовхнулися разом за такий короткий, гарячковий період часу. Не підозрюючи про роботу та жертви, які вимагають від нас стосунки, але сп'янілі коханням. І карма. Якось за півтора року пройшовши через пекло разом і насміявшись більше, ніж я коли-небудь могла собі уявити, він запропонував мені вийти за нього заміж. І так само, як і в кожному житті до цього, і в кожному житті, яке буде за ним, я сказала "так". …А потім ми пили кров один одного. 11.01.22", - підписала відео щаслива та закохана Меган.

Як відомо, раніше Меган Фокс була заміжня за актором Браяном Остіном Гріном, відомим за роллю Девіда у культовому серіалі "Беверлі Гіллз 90210".У експодружжя є троє спільних синів.

Про стосунки з репером Machine Gun Kelly заговорили 2020-го – і це сталося після доволі короткого проміжку у декілька тижнів після того, як Меган покинула Остіна Гріна.

Меган Фокс та Machine Gun Kelly познайомилися на зніманнях кримінального трилера "Північ на злаковому полі". Роман закоханих розвивався доволі стрімко. Меган допомогла Machine Gun Kelly подолати наркотичну залежність, вони присвятили тату на тілі одне одному, а репер навіть як амулет носить на шиї підвіску з кров'ю Фокс.

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