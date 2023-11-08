Меган Фокс вперше розповіла про свій викидень на 10 тижні вагітності

Американська акторка Меган Фокс вперше розповіла, що пережила викидень.

Відверте зізнання знаменитість зробила у своїй збірці поезій "Pretty Boys Are Poisonous", передає People. Загалом, свій викидень Меган описала у декількох віршах. Знаменитість зізналась, що це сталося на 10 тижні вагітності. Акторка вже на той час зробила УЗД та знала, що в неї могла б народитися дівчинка.

Очевидно, для Меган Фокс це був сумний досвід, який її травмував. Вона з болем у серці описала свій викидень.

Меган Фокс / Фото: Associated Press

"Я хочу тримати тебе за руку, чути твій сміх, але зараз я маю сказати: "Прощавай". Я заплачу будь-яку ціну. Скажи мені, будь ласка, який викуп за її душу?" – писала у віршах Меган.

Після викидня акторка пройшла болісну процедуру. Знаменитості через хірургічне втручання зробили чистку організму.

Зазначимо, Меган Фокс вперше розповіла про викидень. Акторка не вдавалася в подробиці, тож невідомо, коли саме це сталося. Однак 2022 року наречений знаменитості, репер Machine Gun Kelly, на церемонії Billboard Music Awards виконав трек Twin Flame, який присвятив "своїй ненародженій дитині".

Меган Фокс та Machine Gun Kelly / Фото: Associated Press

Нині Меган Фокс виховує трьох синів, які народилися у шлюбі з актором Браяном Гріном, - 11-річного Ноа, 9-річного Боді та 7-річного Джорні.

Нагадаємо, нещодавно відома українська блогерка Олена Мандзюк розповіла, як пережила викидень під час повномасштабної війни.

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