Меган Фокс вперше розсекретила, які пластичні операції зробила

Також акторка розповіла, що ще хотіла б змінити у своєму тілі.

Американська акторка та модель Меган Фокс вперше відверто розповіла про свої пластичні операції.

Так, довкола зовнішності знаменитості ходить чимало пліток. Подейкують, що акторка неодноразово лягала під ніж пластичного хірурга. У подкасті Call Her Daddy зірка Голлівуду нарешті розповіла, які пластичні операції робила, а які – ні. Також артистка відповіла, що в майбутньому хотіла б змінити у своєму тілі.

Меган Фокс / Фото: Associated Press

Зірка зізналась, що декілька разів збільшувала груди. Вперше під ніж пластичного хірурга Меган лягла у 21 рік. Акторка зізналась, що завжди комплексувала через маленький розмір грудей, тож наважилася їх збільшити. Однак після того, як знаменитість вигодовувала дітей, бюст став її не влаштовувати, тож вона знову лягла під ніж пластичного хірурга. Тоді ж акторка попросила лікаря підібрати їй максимально можливий розмір імплантів, адже вона хотіла чималі груди.

"Я казала: "Слухай, якщо ви збираєтеся уколоти мені наркоз, якщо мені вже буде після цього погано декілька місяців, то краще я прокинуся із найбільшими грудьми, які можуть поміститися в моє тіло". Хірург саме це і зробив", - поділилася акторка.

Меган Фокс / Фото: Getty Images

А що ж до обличчя, то Меган Фокс спростовує чимало приписаних їй пластичних операцій. Акторка говорить, що не видаляла грудки Біша, не робила підтягування обличчя і не використовувала нитки (процедура, завдяки якій підтягують шкіру обличчя). А от ботокс знаменитість вколювала.

"Я ніколи не робила жодної підтяжки обличчя, жодної підтяжки брів, хоча мені б хотілося. Я ніколи не використовувала нитки, адже боюся, що це заважатиме, коли мені дійсно знадобиться підтяжка обличчя", - поділилася знаменитість.

Меган Фокс / Фото: Getty Images

Що ж до майбутніх пластичних операцій, то Меган Фокс хотіла б збільшити сідниці. Однак наразі для акторки ця операція неможлива. За словами знаменитість, після хірургічного втручання доведеться чимало перебувати на реабілітації. Окрім того, у Фокс занадто худорлява статура. Та, як говорить зірка, якщо вона все ж таки наважиться на операцію, то її сідниці будуть чималих розмірів.

Нагадаємо, нещодавно українська блогерка Аліна Шаманська розповіла про свої пластичні операції. Також знаменитість показала, який вигляд мала до хірургічного втручання.

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