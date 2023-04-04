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Меган Фокс заскочили на відпочинку з нареченим після чуток про розрив

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
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316
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Меган Фокс заскочили на відпочинку з нареченим після чуток про розрив

Фото: Associated Press

Пара разом полетіла на Гаваї.

Американська акторка Меган Фокс, схоже, дала другий шанс своєму нареченому, музиканту Machine Gun Kelly.

Поки в Мережі обговорювали розставання зіркової пари, вони вирішили разом вирушити на відпочинок. Папараці заскочили Меган в компанії бойфренда під час вечері в готелі Four Seasons на Гаваях. 

Пізніше Меган та Колсон (справжнє ім'я музиканта) насолоджувалися прогулянками вздовж узбережжя та невимушеними розмовами. Однак, за словами інсайдерів, свої романтичні почуття пара не демонструвала і була досить стриманою щодо одне одного. 

Як зазначили представники пари у коментарі Page Six, зараз Меган та Колсон відклали планування весілля та вирішують проблеми, які виникли в їхні стосунках. 

Нагадаємо, що нещодавно фани заговорили про розрив пари на тлі чуток про зраду музиканта. Фокс підігріла чутки про розлучення, коли з'явилася на публіці без обручки.

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Дата публікації
Перегляди
316
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