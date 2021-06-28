Меган Фокс заявила, що вона вже понад 20 років бісексуалка

Меган Фокс заявила, що вона вже понад 20 років бісексуалка

Акторка підтримала ЛГБТ-спільноти.

Американська акторка Меган Фокс повідомила, що вона понад 20 років представниця ЛГБТ-спільноти – бісексуалка.

Свою орієнтацію знаменитість усвідомила у 15. Відповідну заяву зірка зробила на сторінці в Instagram, наприкінці місяця Прайду. Фотомодель запостила знімок, на якому демонструє манікюр у кольорах веселкового прапора.

instagram.com/meganfox

"Літера B у LGBTQIA вже понад два десятиліття", – повідомила знаменитість.

Зауважимо, абревіатура LGBTQIA розшифровується як лесбійки, геї, бісексуали, трансгендери, квіри, інтерсексуали та асексуали.

У коментарях фани підтримали Меган. Деякі з юзерів були неабияк приголомшені заявою кумирки, оскільки почули про це вперше.

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Бісексуальна королева

Це хоробро

Зауважимо, Меган Фокс і раніше говорила про свою сексуальну орієнтацію. Зокрема, зірка "Трансформерів" ділилася, що крутила роман зі стриптизеркою. Зараз же акторка має серйозні стосунки із 31-річним репером Machine Gun Kelly. Пара живе разом.

Нагадаємо, раніше Майлі Сайрус заявила, що її більше збуджують жіночі тіла, ніж чоловічі. Співачка відчуває більшу близькість і емоційний зв'язок саме з дівчатами.

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