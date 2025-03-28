Меган Фокс народила доньку після скандального розставання з батьком дитини

Меган Фокс з екснареченим Machine Gun Kelly / © Associated Press

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Американська акторка та модель Меган Фокс стала мамою вчетверте.

Радісною звісткою поділився екснаречений знаменитості, 34-річний репер Machine Gun Kelly, справжнє ім'я якого Колсон Бейкер. У своєму Instagram він опублікував перші кадри новонародженої й розсекретив, що став батьком донечки. Утім, більше подробиць він не розкрив. Тож поки що ім'я крихітки залишається в секреті.

Колсон Бейкер з донькою від Меган Фокс / © instagram.com/machinegunkelly

"Вона нарешті тут! Наше маленьке небесне зернятко", - написав репер.

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Зазначимо, просто під час вагітності Меган Фокс оголосила про розрив стосунків з нареченим Колсоном Бейкером. Минулого року інсайдер зазначав, що закохані розійшлися через скандал. Подейкували, що модель нібито знайшла у телефоні ексобранця "контент, який її дуже пригнічив". Утім, з кадрів Бейкера стає зрозуміло, що його колишня все ж дозволяє йому бачитися з новонародженою.

До слова, для 38-річної Меган це вже четверта дитина. Ввід колишнього шлюбу вона вже виховує трьох дітей – синів Бодхі, Нова та Джорні. Тим часом Бейкер також має 15-річну доньку від ще однієї колишньої.