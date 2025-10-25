ТСН у соціальних мережах

Гламур
177
2 хв

Меган Фокс примирилась із нареченим-зрадником, від якого народила доньку — ЗМІ

Парочка все частіше проводить час разом і поводиться як родина, попри колишні суперечки.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Меган Фокс і Machine Gun Kelly

Меган Фокс і Machine Gun Kelly / © Associated Press

Американську акторку та модель Меган Фокс після розриву стосунків з колишнім нареченим Machine Gun Kelly запідозрили у возз’єднанні після чуток про зради репера.

Як повідомляє People із посиланням на близьких до пари джерел, 39-річна зірка і популярний репер знову проводять багато часу разом. Їхня донька, яку вони назвали Сага Блейд, народилася в березні 2025 року і, за словами інсайдерів, саме вона підштовхнула пару на зближення після розриву.

«Вони часто разом, але він незабаром вирушить у турне. Поки що невідомо, чи приєднається до нього Меган. Вони поводяться як пара, але офіційно не оголошували про відновлення стосунків», — розповів інсайдер.

Меган Фокс і Machine Gun Kelly / © Getty Images

Меган Фокс і Machine Gun Kelly / © Getty Images

Джерело додає, що MGK майже щоночі проводить час у домі Меган із дитиною, допомагає з доглядом за малечею та намагається бути максимально залученим у сімейне життя. За словами знайомих пари, зараз між ними вже немає колишньої напруги.

«Меган у захваті від того, як він узяв відповідальність за сім’ю. Хоча вони поки живуть окремо, спільне виховання дочки дуже їх зблизило. Вони ставлять дитину на перше місце — і це відчутно змінило їхню динаміку. Він чудово ладнає з дитиною, а Меган отримує справжнє задоволення від спільного часу», — ділиться джерело.

Нагадаємо, що Фокс має ще трьох синів — Ноя, Бодхі та Джорні — від попереднього шлюбу з актором Браяном Остіном Ґріном, а у Machine Gun Kelly є 16-річна донька Кейсі від його колишньої Емми Кеннон. До слова, після низки драматичних розставань і примирень, у серпні 2025 року інсайдери повідомляли, що колишні разом з донькою рушили до Коста-Ріки, де змогли нібито «відновити довіру» у своїх стосунках і «відчути себе друзями».

177
