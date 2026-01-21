Меган Трейнор утретє стала мамою: у світової зірки народилася донька від сурогатної матері

Меган Трейнор / © Associated Press

Американська співачка Меган Трейнор, яка здобула світову популярність завдяки вірусному хіту Made You Look, поділилася радісною новиною з прихильниками.

32-річна артистка та її чоловік, актор Деріл Сабара, стали батьками втретє — у пари народилася донька. Про поповнення в родині подружжя повідомило у спільному дописі в Instagram. Меган зізналася, що їхня донечка з’явилася на світ 18 січня завдяки сурогатній матері. Дівчинку назвали Майкі Мун Трейнор.

Разом із дописом подружжя опублікувало серію зворушливих світлин. На одному з кадрів Меган Трейнор тримає новонароджену доньку на руках, не стримуючи сліз щастя. На іншому фото старші брати у футболках із написом «старший брат» ніжно дивляться на малечу.

Меган Трейнор з родиною / © instagram.com/meghantrainor

Донька Меган Трейнор / © instagram.com/meghantrainor

«Наша маленька дівчинка Майкі Мун Трейнор нарешті з’явилася на світ завдяки нашій неймовірній, справжній супержінці — сурогатній мамі. Ми безмежно вдячні всім лікарям, медсестрам і командам, які зробили цю мрію реальністю», — написала співачка.

Артистка також пояснила, чому пара обрала саме такий шлях розширення сім’ї. За словами Трейнор, це рішення було добре зваженим і ухваленим після численних консультацій із лікарями.

«Протягом усього цього шляху ми багато спілкувалися з лікарями, і саме такий варіант був для нас найбезпечнішим, щоб і надалі зростати як родина. Ми без тями закохані в цю дорогоцінну дівчинку», — пояснила знаменитість.

Донька Меган Трейнор / © instagram.com/meghantrainor

До слова, Меган Трейнор і Деріл Сабара вже виховують двох старших синів — чотирирічного Райлі та дворічного Баррі. Співачка з теплотою розповіла, що хлопчики з нетерпінням чекали на появу сестрички та з радістю прийняли нову роль.

«Райлі та Баррі були неймовірно щасливі й навіть змогли обрати для сестрички друге ім’я. Тепер ми присвятимо час нашій сім’ї», — замилувала Меган.

Діти Меган Трейнор / © instagram.com/meghantrainor

