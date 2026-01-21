ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
158
Час на прочитання
2 хв

Меган Трейнор утретє стала мамою: у світової зірки народилася донька від сурогатної матері

Артистка зворушила емоціями після появи донечки в родині.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Меган Трейнор

Меган Трейнор / © Associated Press

Американська співачка Меган Трейнор, яка здобула світову популярність завдяки вірусному хіту Made You Look, поділилася радісною новиною з прихильниками.

32-річна артистка та її чоловік, актор Деріл Сабара, стали батьками втретє — у пари народилася донька. Про поповнення в родині подружжя повідомило у спільному дописі в Instagram. Меган зізналася, що їхня донечка з’явилася на світ 18 січня завдяки сурогатній матері. Дівчинку назвали Майкі Мун Трейнор.

Разом із дописом подружжя опублікувало серію зворушливих світлин. На одному з кадрів Меган Трейнор тримає новонароджену доньку на руках, не стримуючи сліз щастя. На іншому фото старші брати у футболках із написом «старший брат» ніжно дивляться на малечу.

Меган Трейнор з родиною / © instagram.com/meghantrainor

Меган Трейнор з родиною / © instagram.com/meghantrainor

Донька Меган Трейнор / © instagram.com/meghantrainor

Донька Меган Трейнор / © instagram.com/meghantrainor

«Наша маленька дівчинка Майкі Мун Трейнор нарешті з’явилася на світ завдяки нашій неймовірній, справжній супержінці — сурогатній мамі. Ми безмежно вдячні всім лікарям, медсестрам і командам, які зробили цю мрію реальністю», — написала співачка.

Артистка також пояснила, чому пара обрала саме такий шлях розширення сім’ї. За словами Трейнор, це рішення було добре зваженим і ухваленим після численних консультацій із лікарями.

«Протягом усього цього шляху ми багато спілкувалися з лікарями, і саме такий варіант був для нас найбезпечнішим, щоб і надалі зростати як родина. Ми без тями закохані в цю дорогоцінну дівчинку», — пояснила знаменитість.

Донька Меган Трейнор / © instagram.com/meghantrainor

Донька Меган Трейнор / © instagram.com/meghantrainor

До слова, Меган Трейнор і Деріл Сабара вже виховують двох старших синів — чотирирічного Райлі та дворічного Баррі. Співачка з теплотою розповіла, що хлопчики з нетерпінням чекали на появу сестрички та з радістю прийняли нову роль.

«Райлі та Баррі були неймовірно щасливі й навіть змогли обрати для сестрички друге ім’я. Тепер ми присвятимо час нашій сім’ї», — замилувала Меган.

Діти Меган Трейнор / © instagram.com/meghantrainor

Діти Меган Трейнор / © instagram.com/meghantrainor

Нагадаємо, нещодавно син зіркової родини Бекхемів Бруклін публічно відрікся від батьків і шокував причинами їхнього конфлікту.

Дата публікації
Кількість переглядів
158
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie