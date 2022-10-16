Мел Гібсон виступить у суді проти Гарві Вайнштейна, ув'язненого за сексуальні домагання

Голлівудський актор буде свідчити від імені однієї з жертв кінопродюсера.
Актор і режисер Мел Гібсон дасть показання у суді проти скандального кіномагната Гарві Вайнштейна, якого засудили на 23 роки ув'язнення за сексуальні домагання.
Вже декілька років продовжуються судові розгляди справи продюсера. Цього разу до зали засідання буде запрошений і Мел Гібсон. Як повідомляє Page Six, актор дасть показання від імені однієї з можливих жертв Вайнштейна.
За словами судді, Гібсон представить жінку, яка на засіданні буде відома як Джейн Доу №3. Вона працювала масажисткою у одному із готелів Беверлі-Хіллз де і познайомилася із продюсером. Жінка запевняє, що 2010 року під час сеансу масажу оголений Вайнштейн пішов за нею у ванну, де почав задовольняти себе на її очах і почав домагатися.
Як відомо, Гібсон випадково дізнався про неприємний інцидент під час відпочинку у готелі. У розмові із жінкою він побачив її реакцію на ім'я Вайнштейна і зав'язав розмову. Адвокати кіномагната заперечували про достовірність свідчень, однак ще один свідок підтвердила слова Гібсона.
Однак на суді також будуть поставлені запитання до Гібсона щодо особистої неприязні до Вайнштейна. Адже за словами адвокатів продюсера, у актора була упередженість тому, що Вайнштейн та опублікував книгу, в якій критикував зображення євреїв у знятому фільмі Гібсона 2004 року "Страсті Христові".
Нагадаємо, нещодавно сторона захисту подала позов до апеляційного суду із проханням випустити Гарві Вайнштейна під заставу.
Читайте також: