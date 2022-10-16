Мел Гібсон виступить у суді проти Гарві Вайнштейна, ув'язненого за сексуальні домагання

Голлівудський актор буде свідчити від імені однієї з жертв кінопродюсера.

Актор і режисер Мел Гібсон дасть показання у суді проти скандального кіномагната Гарві Вайнштейна, якого засудили на 23 роки ув'язнення за сексуальні домагання.

Вже декілька років продовжуються судові розгляди справи продюсера. Цього разу до зали засідання буде запрошений і Мел Гібсон. Як повідомляє Page Six, актор дасть показання від імені однієї з можливих жертв Вайнштейна.

Гарві Вайнштейн / Фото: Getty Images

За словами судді, Гібсон представить жінку, яка на засіданні буде відома як Джейн Доу №3. Вона працювала масажисткою у одному із готелів Беверлі-Хіллз де і познайомилася із продюсером. Жінка запевняє, що 2010 року під час сеансу масажу оголений Вайнштейн пішов за нею у ванну, де почав задовольняти себе на її очах і почав домагатися.

Як відомо, Гібсон випадково дізнався про неприємний інцидент під час відпочинку у готелі. У розмові із жінкою він побачив її реакцію на ім'я Вайнштейна і зав'язав розмову. Адвокати кіномагната заперечували про достовірність свідчень, однак ще один свідок підтвердила слова Гібсона.

Гарві Вайнштейн / Фото: Associated Press

Однак на суді також будуть поставлені запитання до Гібсона щодо особистої неприязні до Вайнштейна. Адже за словами адвокатів продюсера, у актора була упередженість тому, що Вайнштейн та опублікував книгу, в якій критикував зображення євреїв у знятому фільмі Гібсона 2004 року "Страсті Христові".

Нагадаємо, нещодавно сторона захисту подала позов до апеляційного суду із проханням випустити Гарві Вайнштейна під заставу.

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