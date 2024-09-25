Мел Гібсон вперше за тривалий час показався з 14-річною донькою від росіянки Григор'євої

Відомий голлівудський актор і режисер Мел Гібсон вперше за тривалий час показався з 14-річною донькою від другої дружини, росіянки Оксани Григор'євої.

Зірка Голлівуду вкрай рідко з'являється на публіці. Однак наразі він представляє фільм жахів "Літо монстрів". На урочистій прем'єрі картини у Лос-Анджелесі актор з'явився на публіці разом із двома своїми дітьми – 14-річною донькою від Григор'євої та 7-річним сином від Розалінди Росс.

Мел Гібсон із донькою та сином / Фото: Associated Press

Мел Гібсон одягнув на світський захід темно-синій піджак, білу сорочку та джинси. Тим часом Люсія обрала червону сукню, золотисті туфлі на підборах та клатч. А от Ларс був одягнений у білу сорочку та чорні штани.

Мел Гібсон із донькою та сином / Фото: Associated Press

Зазначимо, з росіянкою Оксаною Григор'євою Мел Гібсон прожив у шлюбі близько року, а розлучився ще до того, як їхній спільній доньці виповнився рочок. Пара розійшлася зі скандалом. Григор'єва звинуватила Гібсона в насильстві та навіть спробі її вбивства. Тим часом актор подав до суду щодо опіки над Люсією.

Мел Гібсон із донькою та сином / Фото: Associated Press

Окрім доньки від Григор'євої зірка Голлівуду має ще вісьмох дітей. У першому шлюбі з Робін Мур в Гібсона народилися донька Ганна та сини Едвард, Крістіан, Вільям, Луїс, Майло і Томас. З третьою дружиною знаменитість виховує 7-річного Ларса.

Мел Гібсон із донькою та сином / Фото: Associated Press

Нагадаємо, нещодавно український шоумен Андрій Джеджула вперше за тривалий час показав 3-річну доньку від ексдружини. Ведучий приїхав до Варшави, щоб побачити дівчинку.

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