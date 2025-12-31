ТСН у соціальних мережах

Мел Гібсон після дев'яти років стосунків неочікувано розійшовся з молодою коханою

У колишніх закоханих є спільний син.

Мел Гібсон та Розалінд Росс

Мел Гібсон та Розалінд Росс / © Getty Images

Відомий голлівудський актор і режисер Мел Гібсон після дев'яти років стосунків розійшовся з молодою коханою, сценаристкою Розалінд Росс.

Про це повідомляє видання People. Зазначається, що пара не разом вже рік. Зокрема, вони без зайвого галасу припинили свій роман. Тим не менш, колишніх закоханих й надалі об'єднує спільний син Ларс, якому 20 січня виповниться дев'ять років. Як запевнили Мел і Розалінд, вони й надалі продовжуватимуть разом виховувати хлопчика.

"Хоча сумно завершувати цей розділ нашого життя, нам пощастило мати прекрасного сина, і ми продовжуватимемо бути найкращими батьками", - запевнили колишні закохані.

Мел Гібсон та Розалінд Росс

Мел Гібсон та Розалінд Росс

Зазначимо, Мел Гібсон та Розалінда Рос познайомилися 2014 року завдяки спільним друзям, а невдовзі почали зустрічатися. У вересні 2016-го стало відомо, що пара чекає на поповнення в родині. Вже 20 січня наступного року Розалінд народила хлопчика, якого назвали Ларсом.

Окрім сина від сценаристки, Мел Гібсон також виховує вісьмох дітей. У шлюбі з Робін Мур на світ з'явились Ханна, Едвард, Крістіан, Віллі, Луї, Майло й Томмі. Під час роману з росіянкою Оксаною Григор'євою в актора народилась донька Люсія.

Нагадаємо, нещодавно український блогер Дмитро Варварук повідомив про розлучення з дружиною. Пара була протягом 11 років у стосунках, з яких три – в шлюбі.

