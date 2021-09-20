Меладзе розсекретив коштовний подарунок Джанабаєвій за народження доньки

Дівчинка з'явилася на світ у квітні.

Навесні цього року в зіркового подружжя Валерія Меладзе та Альбіни Джанабаєвої народилася третя спільна дитина.

Дівчинка, яку назвали Агатою, з'явилася на світ 12 квітня. У програмі "29 запитань від Люкс ФМ" 56-річний артист розсекретив, що подарував коханій за доньку. Так, виконавець вручив дружині коштовні сережки.

"Найдорожче, що дарувала мені Альбіна - це діти. На народження донечки нашої Агати я їй подарував доволі пристойні сережки", – поділився зірка.

Пара не показує обличчя крихітки. За словами Валерія, Агата схожа на його батьків.

instagram.com/albinadzhanabaeva

Також виконавець назвав найкрасивішою жінкою Альбіну і поділився, що секрет щасливого шлюбу криється не лише в коханні.

"Кохання - це дуже важливо, але люди повинні ще й поважати одне одного, тому що у кожного з нас є свої таргани, свої цінності, і іноді вони здаються смішними, якщо це не твої цінності, а цінності твоєї коханої людини. Але до цього треба ставитися з повагою - і до цінностей, і до якихось комплексів, і навіть до якихось недоліків. Не можна вимагати одне від одного абсолютної досконалості", – переконаний Меладзе.

Нагадаємо, Наташа Корольова шокувала, що має позашлюбну доньку в США та показала її фото. Артистка допомогла стати батьком своєму другу-гею.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання