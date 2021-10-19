Меладзе та Брежнєва переїхали до розкішної квартири у центрі Києва, вартістю 825 тисяч доларів

Меладзе та Брежнєва переїхали до розкішної квартири у центрі Києва, вартістю 825 тисяч доларів

Подружжя завершило у сімейному гніздечку ремонт.

Продюсер Костянтин Меладзе та його дружина, співачка Віра Брежнєва нещодавно завершили ремонт та переїхали до своєї нової елітної квартири у центрі Києва.

Як йдеться у програмі "Викриття" апартаменти, а також місце для авто у підземному паркінгу скляної башти Skyline Костянтин Меладзе придбав на своє ім'я. Площа квартири складає 206 квадратних метрів. У VIP-новобудові є власна тренажерна зала, кімната для переговорів, бібліотека і дитяча зона для розваг. Наразі ринкова ціна квадрату у хмарочосі складає чотири тисячі доларів, тож вартість квартири Меладзе складає 825 тисяч доларів.

Розкішні апартаменти обійшлися Меладзе у 825 тисяч доларів

Окрім того, неподалік на Печерську у композитора є трикімнатна квартира в одному з престижних ЖК. Наразі її вартість складає приблизно 350 тисяч доларів. Окрім того у музиканта є дача у місті Українка під Києвом.

Ще одна квартира Меладзе

Тут три поверхи, камін, музична студія, є власний вихід на затоку Дніпра, причал для яхт і тенісний корт. Раніше тут була риболовна база, а зараз містечко на п'ять будинків із загородженою територією.

Будинок Меладзе в Українці

До речі, у Віри Брежнєвої теж чимало своєї нерухомості. Так, 2013-го, після розлучення з бізнесменом Михайлом Кіперманом артистка з'їхала з його маєтку до власного помешкання – квартири на Воздвиженці. Пентхаус площею 80 квадратних метрів на той час обійшовся у 350 тисяч доларів.

Квартира Віри Брежнєвої на Воздвиженці

Також у Віри є два комерційних приміщення у новобудовах на Печерську, а також п'ятикімнатна квартира у дореволюційному будинку по вулиці Десятинній. Такі розкішні апартаменти можуть потягнути до півтора мільйона доларів.

П'ятикімнатна квартира Брежнєвої розташована у цьому будинку

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