MELOVIN через місяць після розриву з нареченим розсекретив нові побачення: "Немає сенсу закриватися"

Також артист прокоментував припинення стосунків із коханим-військовим і висловився про причини.

MELOVIN

MELOVIN / © instagram.com/melovin_official

Український співак MELOVIN через місяць після розриву з нареченим чесно зізнався, що вже ходить на нові побаченням.

Артист був заручений із військовим Петром. Проте стосунки пари завершились, про що виконавець повідомив 14 лютого. Співак на проєкті "Наодинці з Гламуром" говорить, що відчуває до Петра лише вдячність і щиро бажає йому щастя в житті. Причину розриву артист не став розкривати, лиш коротко зазначає – "не зійшлися".

"Цей етап закритий із дуже великою вдячністю щодо Петра, щодо мене також. Все відбулося так, як мало відбутися. Я йому бажаю лише любові і Божого захисту на службі. Причину нащо знати комусь. Це не зрада, і слава Богу. Ми не зійшлися", - поділився виконавець з Анною Севастьяновою.

MELOVIN та його колишній наречений

До речі, після розриву із нареченим MELOVIN не збирається закриватися в собі. Виконавець чесно зізнається, що продовжує жити далі і вже навіть ходить на побачення. А невдалі стосунки з Петром співак сприймає як досвід.

"Я просто живу, ходжу на побачення. Немає сенсу закриватися і якось проживати це негативно. Це досвід, і він вже стався. Нікуди від нього не втечеш", - підсумував артист.

