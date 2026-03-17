MELOVIN через місяць після розриву з нареченим розсекретив нові побачення: "Немає сенсу закриватися"

MELOVIN

Реклама

Український співак MELOVIN через місяць після розриву з нареченим чесно зізнався, що вже ходить на нові побаченням.

Артист був заручений із військовим Петром. Проте стосунки пари завершились, про що виконавець повідомив 14 лютого. Співак на проєкті "Наодинці з Гламуром" говорить, що відчуває до Петра лише вдячність і щиро бажає йому щастя в житті. Причину розриву артист не став розкривати, лиш коротко зазначає – "не зійшлися".

"Цей етап закритий із дуже великою вдячністю щодо Петра, щодо мене також. Все відбулося так, як мало відбутися. Я йому бажаю лише любові і Божого захисту на службі. Причину нащо знати комусь. Це не зрада, і слава Богу. Ми не зійшлися", - поділився виконавець з Анною Севастьяновою.

Реклама

MELOVIN та його колишній наречений

До речі, після розриву із нареченим MELOVIN не збирається закриватися в собі. Виконавець чесно зізнається, що продовжує жити далі і вже навіть ходить на побачення. А невдалі стосунки з Петром співак сприймає як досвід.

"Я просто живу, ходжу на побачення. Немає сенсу закриватися і якось проживати це негативно. Це досвід, і він вже стався. Нікуди від нього не втечеш", - підсумував артист.

