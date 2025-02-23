MELOVIN чесно відповів, чи досі крутить роман зі SWOIIA: "Це важко"

Український співак MELOVIN розставив усі крапки над "і" у стосунках з колегою SWOIIA.

Раніше пара активно натякала на зародження почуттів палкими поцілунками у Мережі та говорила про іскру кохання. Проте з часом вони все менше почали публічно розповідати подробиці роману, що викликало чимало запитань у фанів. Тож в інтерв'ю "Нашому радіо" MELOVIN пояснив, що насправді їм зараз важко знаходити час одне на одного. Все тому, що кожен поринув у творчість. Але все ж інколи вони бачаться та проводять час разом. Проте додав, що День закоханих вони провели окремо.

MELOVIN / Фото: instagram.com/melovin_official

"У нас стосунки... Не знаю, як назвати. Це важко, коли два артиста. Це мінімум часу, який можна проводити разом. Одна справа, коли це дует й ми постійно 24/7. А інша справа, коли ви й займаєтеся музикою. Ми бачимося, вона заїжджає в гості", - зазначив співак.

Нагадаємо, нещодавно акторка Тамара Яценко розповіла про стосунки з колегою, які тривають вже близько 25 років. Зірка "Шоу Довгоносиків" відповіла, чому не має дітей і відмовляється від офіційного укладання шлюбу.