MELOVIN чесно відповів, чи досі крутить роман зі SWOIIA: "Це важко"

Пара доволі рідко з'являється разом на публіці.
Український співак MELOVIN розставив усі крапки над "і" у стосунках з колегою SWOIIA.
Раніше пара активно натякала на зародження почуттів палкими поцілунками у Мережі та говорила про іскру кохання. Проте з часом вони все менше почали публічно розповідати подробиці роману, що викликало чимало запитань у фанів. Тож в інтерв'ю "Нашому радіо" MELOVIN пояснив, що насправді їм зараз важко знаходити час одне на одного. Все тому, що кожен поринув у творчість. Але все ж інколи вони бачаться та проводять час разом. Проте додав, що День закоханих вони провели окремо.
"У нас стосунки... Не знаю, як назвати. Це важко, коли два артиста. Це мінімум часу, який можна проводити разом. Одна справа, коли це дует й ми постійно 24/7. А інша справа, коли ви й займаєтеся музикою. Ми бачимося, вона заїжджає в гості", - зазначив співак.
Нагадаємо, нещодавно акторка Тамара Яценко розповіла про стосунки з колегою, які тривають вже близько 25 років. Зірка "Шоу Довгоносиків" відповіла, чому не має дітей і відмовляється від офіційного укладання шлюбу.