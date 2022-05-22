MELOVIN емоційно про позицію Федишин щодо ЛГБТ: "Вср*та, нікому не потрібна думка, бл*дь, Іринки"

Український співак MELOVIN один з перших емоційно відреагував на позицію виконавиці Ірини Федишин щодо представників ЛГБТ-спільноти.

Як відомо, зовсім нещодавно в одному з інтерв'ю Федишин зазначила, що вважає ЛГБТ "великим гріхом" і "не розуміє цього". MELOVIN, який є бісексуалом, така думка колеги за сценою дуже зачепила.

Про що він розповів у програмі "Слава+".

"Я тільки схаменувся і заспокоївся, випив заспокійливе, вчора припив трохи вина. Коли людина говорить про релігію, прикривається релігією і розмовляє на всі ці теми так відкрито, що от вона за любов, любов це білий аркуш. А я не розумію, а за яку ти любов? Чому ти вважаєш, що ти можеш і взагалі маєш право казати, що інші не мають любові, або вони грішники?" – зазначив артист.

Також він нагадав, що й сама Ірина Федишин не без гріхів:

"Якщо вникати у всю суть Федишин, нарити гріхів можна дуже багато. І на неоплачені оренди залів після концертів, виступи нашої львів'яночки Федишин за опозиційну партію 2018 року і ще багато дуже різного. Але я не хочу опускатися до рівня Ірини Федишин, розповідати комусь про його гріхи", - пояснив MELOVIN.

Разом з тим виконавець зазначив, що Федишин не мала права так висловлюватися про ЛГБТ, тому що вона є публічною людиною і серед її прихильників також можуть бути представники сексменшин.

"Мені здається, у 21 столітті писати таке людині… Дуже багато прикривається моментом, що вона має право, це її думка. Вср*та, нікому не потрібна думка, бл*дь Іринки Федишин. Кому потрібна ота твоя думка? По-перше, ти публічна людина, ти повинна знати, як твої слова, твої дії будуть потім запроваджуватись в голову українців, свідомих українців, або навіть не свідомих українців. Як на ці слова будуть реагувати інші люди, твої прихильники, які теж можуть бути представниками ЛГБТ-спільноти. Це треба розуміти. Ти кажеш про те, що: "Я не хочу нікого ображати, я за любов, за чистоту, за антигріховність"… Ну дурепа дурепою, я не знаю", - висловився MELOVIN.

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