MELOVIN емоційно звернувся до путініста Кіркорова, який назвав окупантів "героями"

Український співак MELOVIN записав відеозвернення до палкого прихильника Путіна – виконавця Філіпа Кіркорова.
Путініст Філіп Кіркоров тривалий час мовчав про війну в Україні. Та згодом, він таки показав свою позицію.
Співак підтримує війну в Україні, а також захоплюється окупантами. Зокрема, він вважає російських військових "героями" та запрошує їх на свої концерти в анексованому Росією Криму.
Відео, де путініст анонсує виступи на півострові, потрапило до рук українського співака MELOVIN. Виконавець в Instagram-stories звернувся до Кіркорова та пояснив росіянину, що в його країні жодних героїв немає.
"Філіпок, але є одна проблема. В твоїй країні, нах*й вср*тій, нікому непотрібній, немає героїв. Здохни!" – емоційно звернувся до Кіркорова Мел.
Нагадаємо, тим часом інші цивілізовані країні забороняють в'їзд Філіпу Кіркорову, який підтримує російських окупантів. Зокрема, путіністу нещодавно заборонили в'їжджати до Молдови.
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