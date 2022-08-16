MELOVIN емоційно звернувся до путініста Кіркорова, який назвав окупантів "героями"

Путініст Філіп Кіркоров тривалий час мовчав про війну в Україні. Та згодом, він таки показав свою позицію.

Співак підтримує війну в Україні, а також захоплюється окупантами. Зокрема, він вважає російських військових "героями" та запрошує їх на свої концерти в анексованому Росією Криму.

Відео, де путініст анонсує виступи на півострові, потрапило до рук українського співака MELOVIN. Виконавець в Instagram-stories звернувся до Кіркорова та пояснив росіянину, що в його країні жодних героїв немає.

Філіп Кіркоров / Фото: instagram.com/melovin_official

"Філіпок, але є одна проблема. В твоїй країні, нах*й вср*тій, нікому непотрібній, немає героїв. Здохни!" – емоційно звернувся до Кіркорова Мел.

MELOVIN / Фото: instagram.com/melovin_official

Нагадаємо, тим часом інші цивілізовані країні забороняють в'їзд Філіпу Кіркорову, який підтримує російських окупантів. Зокрема, путіністу нещодавно заборонили в'їжджати до Молдови.

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