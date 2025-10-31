MELOVIN і alyona alyona вперше заспівали разом та розповіли незвичайну історію створення треку

MELOVIN і alyona alyona

Українські музиканти MELOVIN і alyona alyona вперше заспівали разом — і результат цього творчого експерименту вже викликав бурхливу реакцію слухачів.

Артисти представили емоційний дует, в якому поєднали свою харизму, вокальну силу та філософський підтекст. Пісня "не схожі" — про прийняття себе, свободу бути різним і любов без умов. У ній відчувається щирість і глибина, а текст закликає не боятися йти власним шляхом, навіть якщо він не такий, як у всіх.

MELOVIN і alyona alyona

MELOVIN розповів, що ідея треку виникла ще під час нацвідбору на "Євробачення-2025": "Поки я піднімався сходами на студію, вигадав основний лейтмотив пісні. Зайшов і кажу: "Альоно, слухай, я вигадав мелодію!" Потім ми разом написали текст, а коли Альона принесла свій речитатив — у мене просто відпала щелепа".

Реперка також з теплом згадує роботу над композицією. Артистка зазначила, що ця робота просочена енергією та почуттями.

"У нас із MELOVIN одразу відбулася синергія. Цей трек дуже проникливий, і він точно знайде відгук у серцях наших слухачів. У ньому вже відчувається настрій зими — магія, тепло і віра, що попереду щось світле", — поділилася виконавиця.

