MELOVIN на музичній премії неочікувано злився у поцілунку з відомою співачкою

Український співак MELOVIN не припиняє інтригувати подробицями особистого життя.

Так, 2 грудня відбулася церемонія вручення музичної премії "Музвар". На заході, звичайно, був і MELOVIN. Артист прийшов не сам, а в компанії співачки SWOIIA, з якою він випустив дуетну пісню "Зодіак". Про те, що пара була на урочистій церемонії разом, стало відомо з їхніх соцмереж. Зокрема, MELOVIN опублікував фото, на якому злився зі SWOIIA у поцілунку в ліфті.

MELOVIN та SWOIIA / Фото: instagram.com/melovin_official

Артист не лише ділився романтичними світлинами, а й розповів про важливу перемогу. Зокрема, статуетку "Музвар" виборола фан-база виконавця. MELOVIN своєю чергою привітав прихильників із нагородою та подякував їм за таку відданість і підтримку його творчості.

"Дякую кожному, що ви є у мене, що підтримуєте, лікуєте мою душу та надихаєте! Очікуєте у кожному місті з кожною піснею! Зустрічаєте під кожною радіостанцією! Активні в коментарях! Я вітаю вас з цією нагородою найкращого фан-клубу! І вкотре наголошую - вона не моя, вона ваша!" – звернувся до прихильників артист.

Фан-база MELOVIN виграла статуетку "Музвар" / Фото: instagram.com/melovin_official

Нагадаємо, нещодавно в MELOVIN виник конфлікт із відомим ведучий Євгеном Фешаком. Він назвав співака "зверхнім" і хотів його послати. Артист не став мовчати та різко відповів ведучому.

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