MELOVIN на "Танцях з зірками" показав тату, яке набив на честь найдорожчої людини

Артист набив собі татуювання 9 жовтня.
Епатажний український співак та учасник шоу "Танці з зірками" MELOVIN у шостому прямому ефірі продовжує дивувати глядачів.
Так, сьогоднішній прямий ефір присвячений кумирам зірок. Артист зізнався, що найдорожча для нього людина, яка його постійно надихає, - це його мама. Тому він вирішив на честь неї набити татуювання.
Співак у прямому ефірі показав на руці напис "я з тобою", який був виконаний почерком його мами у суботу, 9 жовтня.
"Мамо, я тебе люблю надто сильно", - зворушив своїм зверненням до мами виконавець.
До слова, артист також розповів, що Костянтином його можуть називати тільки батьки.
"Тільки мама з татом можуть називати мене Костею, бо вони зробили це ім'я і мене також", - поділився співак.
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