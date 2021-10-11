MELOVIN на "Танцях з зірками" показав тату, яке набив на честь найдорожчої людини

MELOVIN на "Танцях з зірками" показав тату, яке набив на честь найдорожчої людини

Артист набив собі татуювання 9 жовтня.

Епатажний український співак та учасник шоу "Танці з зірками" MELOVIN у шостому прямому ефірі продовжує дивувати глядачів.

Так, сьогоднішній прямий ефір присвячений кумирам зірок. Артист зізнався, що найдорожча для нього людина, яка його постійно надихає, - це його мама. Тому він вирішив на честь неї набити татуювання.

Нове тату MELOVIN / скріншот з відео

Співак у прямому ефірі показав на руці напис "я з тобою", який був виконаний почерком його мами у суботу, 9 жовтня.

"Мамо, я тебе люблю надто сильно", - зворушив своїм зверненням до мами виконавець.

Мама MELOVIN / скріншот з відео

До слова, артист також розповів, що Костянтином його можуть називати тільки батьки.

"Тільки мама з татом можуть називати мене Костею, бо вони зробили це ім'я і мене також", - поділився співак.

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